Résultats des élections municipales du Nord Karnataka 2021 Live News: Belagavi, Hubbali-Dharwad, Kalaburagi élections locales Résultats 2021 Mises à jour en direct, 2021 Karnataka Civic Body Election Comptage des votes en direct

Résultats des élections municipales du Nord Karnataka 2021, Belagavi, Hubbali-Dharwad, résultats des élections de l’organe civique de Kalaburagi Mise à jour en direct : le BJP est actuellement en tête avec 25 sièges à Hubballi-Dharwad.

Le dépouillement des votes pour les scrutins des sociétés municipales Hubballi-Dharwad, Belagavi et Kalaburagi au Karnataka a commencé et les résultats seront annoncés aujourd’hui par la Commission électorale de l’État. Un total de 195 circonscriptions à Belagavi, Hubballi-Dharwad et Kalaburagi ont voté vendredi pour choisir parmi plus de 1 100 candidats. Les élections municipales du Nord Karnataka sont présentées comme le premier test décisif pour le CM Basavaraj Bommai, qui a récemment pris les rênes du gouvernement BJP au Karnataka, après la démission de BS Yediyurappa.

Outre le BJP, le Congrès et le JD(S), le parti Aam Aadmi et All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen ont présenté leurs candidats. A Belagavi, les membres de Shiv Sena-Maharashtra Ekikaran Samiti se sont également présentés en tant qu’indépendants. Des dispositions de sécurité élaborées ont été prises dans les centres de comptage ainsi que dans les villes dans le cadre du respect du protocole COVID-19.

