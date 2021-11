Résultats des élections partielles du Bihar 2021 : Nitish Kumar décime Tejashwi ; Le Congrès obtient une autre vérification de la réalité

Pour le RJD, ni sa carte de caste ni une campagne à indice d’octane élevé de Tejashwi et Lalu Prasad n’ont suffi.

Il y avait beaucoup en jeu pour toutes les parties dans les sondages du Bihar cette fois. Alors qu’il s’agissait d’un test décisif pour le Congrès, l’opposition RJD avait placé ses espoirs d’une résurgence sur la base des résultats. Le Congrès, qui s’est présenté seul dans les sondages de l’assemblée du Bihar cette fois, a été confronté à une confrontation avec la réalité alors que ses candidats ont perdu leurs dépôts sur les deux sièges tandis que le JD(U) de Nitish Kumar a décimé le rêve de « khela » de Tejashwi Yadav en remportant les sièges. Le mois dernier, le chef de l’opposition Tejashwi Yadav avait déclaré que si le RJD remportait les sièges de Kusheshwar Asthan et Tarapur, il pourrait y avoir un « Khela » dans l’État. Tejashwi aurait fait allusion à réunir des partis plus petits pour atteindre la majorité et renverser le gouvernement NDA en place. Les bancs de l’opposition comptent 115 sièges dans l’État alors que la majorité est de 122.

Cependant, la NDA a non seulement remporté les deux sièges, mais a encore consolidé sa position au sein du gouvernement en portant son total à 128. Les débutants Aman Bhushan Hazari et Rajiv Kumar Singh ont remporté respectivement Kusheshwar Asthan (SC) et Tarapur sur le ticket JD (U). Hazari a battu son plus proche rival du RJD par une marge de plus de 12 000 voix, conservant le siège qui était auparavant détenu par son défunt père Shashi Bhushan Hazari.

Hazari a obtenu 59887 voix tandis que le candidat du RJD Ganesh Bharti a reçu 47192 voix. Le candidat du Congrès Atirek Kumar n’a pu obtenir que 5603 voix, perdant sa caution. De Tarapur, Rajeev Kumar Singh de JD(U) a remporté la victoire en obtenant 79090 voix. Le candidat du RJD au siège, Arun Kumar, a obtenu 75238 voix tandis que le candidat du Congrès Rajesh Kumar Mishra a obtenu 3590 voix. Mishra a également perdu son dépôt.

Pour le RJD, ni sa carte de caste ni une campagne à indice d’octane élevé de Tejashwi et Lalu Prasad n’ont suffi. Le parti Lok Janshakti de Chirag Paswan (Ram Vilas) n’a pas non plus réussi à s’imposer à Tarapur, qui relève de son propre siège de Jamui Lok Sabha et à Kusheshwar Asthan qui fait partie de Samastipur représenté par son cousin rebelle, le prince Raj.

