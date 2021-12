Résultats des élections partielles EN DIRECT : test majeur pour Boris meurtri alors que l’emploi est en équilibre | Royaume-Uni | Nouvelles

Old Bexley and Sidcup a été créé en 1983 et est détenu depuis lors par les conservateurs.

L’ancien Premier ministre britannique Sir Edward Heath a été député d’Old Bexley et de Sidcup jusqu’à sa retraite en 2001.

À 81 ans, cela fait de lui le député le plus ancien à la Chambre des communes à l’époque, ou «père de la Chambre».

En 2010, le siège a été remporté par James Brokenshire, qui a occupé le siège jusqu’à sa mort le 7 octobre 2021.

Aux élections générales de 2019, M. Brokenshire a remporté 64,5% des suffrages, une énorme victoire contre 23,5% des travaillistes.

Après sa mort, Boris Johnson a décrit M. Brokenshire comme « le plus gentil, le plus gentil et le plus modeste des politiciens, mais aussi extraordinairement efficace ».