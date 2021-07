Résultats des examens du conseil d’administration de l’ICSE 2021 : les résultats des classes 10 et 12 seront publiés aujourd’hui ; voici comment vérifier les résultats en ligne

De même, les performances des élèves de la classe 12 seront déterminées sur la base de leurs performances en classe 11 et des examens d’évaluation interne menés en classe 12. (image PTI)

Résultats des examens du conseil d’administration de l’ICSE pour les classes 10 et 12 : mettant fin à l’attente de centaines de milliers d’étudiants des classes 10 et 12, le Conseil pour l’examen du certificat d’école indienne (CISCE) est prêt à annoncer les résultats des étudiants aujourd’hui. Le CISCE avait annoncé plus tôt qu’il annoncerait les résultats finaux des élèves le 24 juillet. Le conseil scolaire avait également précisé que les résultats seraient annoncés à 15 heures le samedi après-midi. Peu de temps après la publication des résultats par le conseil de l’éducation, les élèves des classes 10e et 12e du conseil ICSE pourront vérifier leurs résultats sur le site officiel – cisce.org.

Il est pertinent de noter que, suivant les traces du CBSE et d’autres conseils scolaires publics du pays, l’ICSE avait annulé les examens du conseil des élèves des classes 10 et 12 alors que la deuxième vague de coronavirus était à son apogée en mars-avril, ce qui est la période prévue pour les examens du conseil. Depuis l’annulation des examens du conseil, le conseil d’éducation a conçu un mécanisme pour noter les élèves sur la base de leur performance dans l’évaluation interne. Conformément au barème de notation annoncé par le conseil, les notes finales des étudiants seront déterminées sur la base de leurs performances en classe 9e et de quelques tests d’évaluation interne en classe 10e. De même, les performances des élèves de la classe 12 seront déterminées sur la base de leurs performances en classe 11 et des examens d’évaluation interne menés en classe 12.

Cumulativement, un total de 3 lakh étudiants de classe 10e et classe 12e ont été enregistrés auprès du conseil d’administration de l’ICSE et leur sort sera dévoilé à 15 heures aujourd’hui. Voici comment les étudiants peuvent vérifier leurs résultats en ligne.

Comment vérifier les résultats du conseil ICSE en ligne

1. Allez sur le site officiel du conseil d’administration de l’ICSE— cisce.org

2. Une icône « Résultats 2021 » apparaîtra sur la page d’accueil du site Web de l’ICSE sur laquelle les étudiants doivent cliquer.

3. Les étudiants devront insérer leurs informations personnelles telles que le numéro de rôle, la date de naissance, entre autres, pour vérifier leurs informations d’identification.

4. Après avoir entré les informations, le site Web redirigera les élèves vers leur feuille de notes.

5. Les élèves doivent faire une capture d’écran de la même chose ou l’imprimer pour référence future.

