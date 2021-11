Résultats des votes indirects du Bengale occidental 2021 Date et heure, pourcentage de votes, nom du candidat, résultats des élections par circonscription et plus

Les bypolls vers Dinhata et Shantipur sont des batailles de prestige pour le parti du safran, qui est actuellement aux prises avec l’exode des députés et des hauts dirigeants.

Dernière mise à jour des résultats des sondages du Bengale occidental 2021 : Le dépouillement des votes pour les élections partielles tenues dans quatre circonscriptions électorales du Bengale occidental – Dinhata, Shantipur, Khardah et Gosaba – aura lieu mardi. Les quatre sièges ont enregistré un taux de participation élevé de 71 % le 30 septembre.

A Dinhata, le leader des poids lourds du nord du Bengale de TMC, Udayan Guha, se bat pour récupérer le siège que le BJP lui avait arraché d’une moustache dans les sondages d’avril dernier.

L’élection partielle à Dinhata a été rendue nécessaire par la démission de Nisith Pramanik, aujourd’hui ministre d’État de l’Union aux Affaires intérieures, qui a préféré conserver son adhésion à Lok Sabha plutôt que de siéger dans l’opposition à l’assemblée du Bengale occidental. Guha, deux fois député de Dinhata, affronte Ashok Mandal du BJP, qui, en tant que candidat du TMC, l’avait battu, alors candidat du Forward Bloc, en 2006.

Le vote indirect à Shantipur a été rendu nécessaire par la démission du député du BJP Jagannath Sarkar, qui a lui aussi démissionné du siège de l’assemblée en faveur du maintien de son adhésion à Lok Sabha.

Le ministre d’État Sovandeb Chattopadhyay, qui a démissionné de Bhabanipur pour faciliter l’élection du ministre en chef Mamata Banerjee à l’Assemblée, se bat depuis Khardah, où Kajal Sinha de TMC est décédé des suites de COVID-19, quelques jours seulement après la tenue des scrutins pour le siège Bypoll au siège de Gosaba à Sunderbans a également été rendue nécessaire par la mort de Jayanta Naskar de TMC, qui souffrait également de Covid.

La CE a déployé 27 compagnies des forces armées centrales à Dinhata, 22 à Shantipur, 20 à Khardah et 23 à Gosaba, a indiqué un responsable.

Les bypolls vers Dinhata et Shantipur sont des batailles de prestige pour le parti du safran, qui est actuellement aux prises avec l’exode des députés et des hauts dirigeants.

