Résultats d’hier soir en NBA : les Suns signent leur dixième victoire consécutive

Aube pleine de matchs en NBA. Soulignons la dixième victoire consécutive de l’équipe la plus en forme du moment au NB : les Phoenix Suns. Ceux de l’Arizona ont dépassé les Dallas Mavericks, qui ne pouvaient pas compter sur les blessés Luka doncic. Devin Booker a été le meilleur avec 24 points. Chris Paul a ajouté 14 passes décisives et Deandre Ayton 19 points et 13 rebonds. Voici les résultats de la NBA tôt le matin :

Washington Wizards 87 Charlotte Hornets 97

Indiana Pacers 89 Pistons de Détroit 97

Boston Celtcis 99 Atlanta Hawks 110

Cleveland 99 Brooklyn Nets 109

Pélicans de la Nouvelle-Orléans 98 Miami Heat 113

Orlando Magic 104 New York Knics 98

Lakers de Los Angeles 102 dollars de Milwaukee 109

Sacramento Kings 97 Minnesota Timberwolves 107

Houston Rockets 89 Oklahoma City Thunder 101

Dallas Mavericks 98 Phoenix Suns 105

Chicago Bulls 107 Portland Trail Blazers 112