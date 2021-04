Résultats d’Infosys au quatrième trimestre: une forte croissance des revenus est probable, des hausses de salaires pourraient toucher les marges; 5 choses à surveiller

Le cours de l’action Infosys a bondi de 8,5% en janvier-mars 2021 et de 11% jusqu’à présent cette année (YTD)

IT bellwether Infosys devrait annoncer ses résultats du quatrième trimestre plus tard dans la journée. La société envisagera également un dividende final pour FY21 ainsi qu’une proposition de rachat d’actions. La plupart des sociétés de courtage et des analystes s’attendent à ce que les sociétés informatiques affichent une forte croissance de leurs revenus. Le cours de l’action d’Infosys a bondi de 8,5% en janvier-mars 2021 et de 11% jusqu’à présent cette année (YTD). Au cours du trimestre clos le 31 mars 2021, l’indice Nifty IT a bondi de 6,61%, contre une hausse de 5% de l’indice Nifty 50. Plus tôt cette semaine, Tata Consultancy Services (TCS) a annoncé une augmentation de 15% du bénéfice net en glissement annuel et a déclaré un dividende de 15 Rs par action.

Points clés à surveiller

Chiffre d’affaires, marge EBIT: Les analystes de la société de courtage Nirmal Bang s’attendent à ce qu’Infosys annonce une croissance à deux chiffres de ses revenus, alors qu’ils estiment que les marges pourraient être un peu touchées au cours de l’exercice 22 en raison du déploiement des hausses de salaires et de la phase d’investissement dans certains des grands projets. «La même chose sera en partie compensée par des mesures stratégiques et des programmes d’optimisation des coûts mis en œuvre par l’entreprise», ont-ils ajouté. Ils voient également qu’une grande partie des revenus supplémentaires du 4QFY21 proviendra des grandes transactions remportées récemment.

Rachat d’actions: Infosys envisagera un rachat d’actions, qui serait le troisième rachat par la société informatique au cours des cinq dernières années. Le géant de l’informatique a achevé son premier rachat de Rs 13000 crore en décembre 2017, comprenant 11,3 crores d’actions au prix de Rs 1150 par action. En août 2019, il avait racheté 11,05 crores d’actions dans le cadre de son offre de rachat de Rs 8260 crore, à un prix moyen de Rs 747,38 par action. Selon les analystes, la taille maximale autorisée du rachat est de 25 pour cent de la valeur nette.

Dividende: Infosys dans un dossier BSE a déclaré que le conseil d’administration avait recommandé un dividende final pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021. Auparavant, ce TCS a également annoncé un dividende de 15 Rs par action. Au cours des trois trimestres précédents, TCS a versé des dividendes intérimaires de 5 Rs par action, 12 Rs par action et 6 Rs par action. Le dividende total donné par TCS en FY21 s’élève à Rs 38 par action.

Orientations FY22: Les analystes s’attendent à ce que le trimestre de mars soit un autre trimestre de croissance pour les sociétés de services informatiques, soutenu par des augmentations importantes de transactions et des dépenses continues sur les plates-formes numériques. «Nous nous attendons à ce qu’Infosys guide une croissance des revenus de 12 à 14% pour l’exercice 2022E», ont déclaré les analystes de Kotak Institutional Equities. La société de courtage a également ajouté que toutes les sociétés se retrouveront avec une marge EBIT supérieure de 20 à 570 pb par rapport à l’année précédente.

Taux d’attrition, embauche refoulée: Kotak Institutional Equities s’attend à ce que les taux d’attrition reviennent aux niveaux d’avant Covid au cours des 9 à 12 prochains mois. Il a ajouté que les embauches refoulées et les contraintes dans l’offre de talents numériques entraîneraient une inflation salariale significative pour les talents dans les compétences numériques de niche. «Les révisions salariales et l’attrition seront les principaux facteurs à surveiller; les grandes entreprises pourront mieux résister à cette tempête », a-t-il déclaré. L’année dernière, en octobre, Infosys a annoncé le déploiement de hausses de salaires et de promotions à tous les niveaux à compter du 1er janvier, la société prévoyant une croissance plus élevée dans l’année à venir grâce à d’importantes victoires de la part des clients.

Infosys a signalé une augmentation de 16,8% en glissement annuel du bénéfice net consolidé pour le trimestre d’octobre à décembre 2020 à Rs 5 215 crore. La société avait déclaré un bénéfice de 4 466 crores de roupies au cours du même trimestre de l’année précédente. Le chiffre d’affaires brut d’Infosys pour le trimestre sous revue a augmenté de 12,3 pour cent en glissement annuel à Rs 25 927 crore. Il a augmenté de 5,5% sur une base séquentielle.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.