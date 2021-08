Résultats du A-Level EN DIRECT : Farce alors que 50 % des notes sont A ou A* – Gavin Williamson retient son souffle | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les rapports suggèrent que près de la moitié des résultats d’aujourd’hui seront des notes A * ou A, contre seulement un quart il y a deux ans. Cela est probablement dû au système de notation évalué par les enseignants qui a été conçu en raison du coronavirus. M. Williamson ne s’excuse pas ce matin malgré les experts avertissant que le nouveau système pourrait faire rater aux étudiants une plus grande concurrence pour une place dans les principales universités.

La « journée des résultats » a été avancée cette année afin que les étudiants aient suffisamment de temps pour faire appel de leurs notes.

Le nouveau système de notation a été annoncé par l’Ofqual en février après que les examens formels de niveau A ont dû être supprimés, et les élèves recevront des notes prédites en fonction des évaluations de leurs enseignants sur leurs performances.

Les notes ont été soumises avant le 18 juin et on espère qu’elles seront une meilleure solution que le désastre de l’algorithme de l’année dernière qui a suscité l’indignation face aux notes injustes.

Les commissions d’examen ont demandé aux écoles et aux collèges de leur fournir des exemples de travaux d’élèves et d’autres preuves pour expliquer comment les enseignants décidaient des notes finales d’un élève, afin d’assurer l’intégrité du système.

Pour des centaines de milliers d’adolescents en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, les résultats d’aujourd’hui détermineront s’ils peuvent fréquenter l’université de leur choix ou s’ils doivent entrer dans Clearing.

Mais le service d’admission des universités et collèges (UCAS) a averti que les étudiants de Clearing pourraient avoir plus de mal que jamais à trouver un cours qui les satisferait au milieu des inquiétudes concernant les notes gonflées.

Les experts ont prédit que cela signifierait que gagner une place dans une institution de premier plan est plus compétitive cette année.

Mais les syndicats d’enseignants ont déconseillé aux parents de recourir à des cabinets d’avocats pour contester les résultats et les ont avertis de ne pas faire appel des notes « pour le plaisir de faire appel ».

LIRE LA SUITE: Résultats du niveau A de la famille royale: quelles notes ont obtenu Kate Middleton, William, Harry et Meghan

M. Williamson a déclaré que les étudiants devraient se féliciter aujourd’hui pour avoir obtenu leur niveau A pendant une pandémie.

« Les étudiants ont travaillé très dur au cours de cette année extraordinaire et difficile, et chacun d’entre eux devrait se sentir incroyablement fier de ses réalisations. Nous devrions tous célébrer leur résilience et leur capacité à surmonter l’adversité », a-t-il déclaré.

M. Williamson a ajouté: «Les enseignants et le personnel ont veillé à ce que, malgré les perturbations causées par la pandémie, tous les étudiants puissent obtenir des notes cette année et puissent donc prendre leurs prochaines mesures et faire leurs choix concernant la poursuite des études ou l’entrée sur le lieu de travail.

“Je suis extrêmement reconnaissant aux enseignants et aux parents d’avoir aidé nos jeunes à passer à l’étape suivante de leur vie en toute confiance.”

Alors que les étudiants devraient obtenir de bons résultats aujourd’hui, M. Williamson pourrait être prêt pour une autre journée de résultats en cas de catastrophe.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT…