Résultats du A-Level : les élèves de l’école publique de Londres obtiennent plus de places à Oxbridge qu’à Eton | Royaume-Uni | Nouvelles

La Brampton Manor Academy, basée à Newham, comptait 55 étudiants qui se sont rencontrés pour offrir des notes garantissant plus de places à Oxbridge pour ses étudiants qu’Eton College pour la première fois.

Les étudiants de 13e année ont accepté des places à Oxford ou à Cambridge ce printemps, a confirmé l’école en mars, alors qu’Oxford et Cambridge cherchent à augmenter leur nombre d’inscriptions dans les écoles publiques.

Le célèbre pensionnat Eton College, dont les anciens élèves comprennent le prince William et le prince Harry, n’a eu que 48 offres d’Oxbridge faites à ses élèves de 13e année cette année.

Les écrivains célèbres George Orwell et Ian Fleming font également partie des anciens élèves de l’école basée à Windsor où 1 300 étudiants étudient et où les frais s’élèvent à 42 500 £ par an.

Sur les réseaux sociaux, l’académie basée à Londres a partagé la nouvelle et a félicité ses étudiants pour leurs réalisations en disant: “Bravo à tous. Nous sommes très fier de toi.”

Brampton Manor Academy se définit comme ayant un « taux de progression inégalé vers les universités d’élite du Russell Group » et possède l’un des collèges de sixième année les plus performants du pays.

L’école a 300 places à gagner chaque année, pour lesquelles elle reçoit environ 3 000 candidatures. Les espaces sont si demandés que certains étudiants sont prêts à voyager plus de deux heures pour y assister.

Le Dr Dayo Olukosh, directeur de l’académie, a déclaré au Telegraph : “Il existe une forte culture d’attentes élevées qui traverse tout ce que nous faisons ici, des nettoyeurs à moi-même.”

D’autres places ont peut-être été créées grâce au processus d’ajustement, mais à l’heure actuelle, on ne sait pas combien d’élèves d’Eton ont réussi à accepter leurs places.

Au cours des années précédentes, le nombre de personnes acceptées à Oxbridge depuis Eton a été plus élevé, 62 sortants d’Eton se voyant offrir des places en 2019, contre un total de 41 étudiants de Brampton.

Il y a eu une augmentation record des notes attribuées par les écoles et les centres indépendants en dehors du secteur public.

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a toutefois déclaré que l’inflation des notes était justifiée. UCAS, les chiffres du service d’admission à l’université montrent qu’au total, 435 430 étudiants ont eu des places confirmées dans un cours de premier cycle au Royaume-Uni, en hausse de cinq pour cent par rapport au même point l’an dernier.

Pendant la pandémie, la plupart des écoles se sont appuyées sur les élèves pour effectuer un apprentissage indépendant, car les enseignants n’étaient pas en mesure de fournir autant de soutien pratique via l’enseignement en ligne que dans un environnement de classe traditionnel.

De nombreux étudiants à travers le Royaume-Uni ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les résultats des examens de leur cohorte ne seraient pas «pris aussi au sérieux que les années où les examens traditionnels ont eu lieu», car des ajustements ont été apportés en raison de l’effet de la pandémie de COVID-19 sur les écoles.