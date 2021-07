Résultats du basket-ball féminin aux Jeux olympiques de Tokyo 2020

26/07/2021 à 11h59 CEST

Au total, douze équipes de basket-ball féminin sont ceux se battra pour remporter la médaille d’or de la Jeux olympiques de Tokyo 2020. La compétition qui a débuté le 26 juillet atteindra son apogée le 8 août à 04h30 où deux équipes s’affronteront en finale. Avant cela, les quarts de finale auront lieu le 4 août tandis que les demi-finales auront lieu le 6 août.

En ce sens, la première journée a déjà été jouée (26 juillet) et L’Espagne s’est imposée contre la Corée du Sud par 69-73. Le prochain match qu’ils affronteront aura lieu le 29 juillet contre la Serbie.

A Tokyo 2020, les deux tournois, masculin et féminin, ont unifié leurs systèmes de compétition. Douze équipes nationales participeront à chacune d’entre elles. En ce sens, le format à suivre est de trois groupes (dans la première phase), avec quatre équipes pour chacun d’eux. Dans ces groupes, seuls les deux meilleurs de chaque groupe passeront ainsi que les deux meilleurs tiers. En quarts de finale, le format change à nouveau (les appariements seront déterminés par tirage au sort) : les classés seront séparés en deux groupes, c’est-à-dire que le premier sera formé par les trois premiers et le meilleur second, tandis que le second il sera être formé par les deux pires secondes et les deux meilleurs tiers.

