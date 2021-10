Résultats du Bhabanipur Bypoll : Mamata Banerjee revendique une victoire écrasante pour assurer le poste de CM et améliorer les performances de 2011

in

Résultats du Bhabanipur Bypoll : Après la défaite de Mamata Banerjee à Nandigram, Sovandeb Chattopadhyay a quitté le siège de Bhabanipur pour faciliter son retour à l’assemblée à partir de là.

Faisant face à un test décisif à Bhabanipur, un siège de Kolkata d’où elle a contesté pour continuer en tant que ministre en chef du Bengale occidental, la chef du Congrès de Trinamool, Mamata Banerjee, a enregistré dimanche une victoire écrasante avec une marge record de 58 389 voix.

Selon les données officielles de la Commission électorale, après 21 tours de dépouillement, Mamata a obtenu 84 709 voix contre Priyanka Tibrewal du BJP qui a réussi à recueillir 24 296 voix. Srijib Biswas du CPI (M) est resté loin troisième avec seulement 4 201 voix. Banerjee a amélioré sa performance de 2011 depuis le bastion

Alors qu’elle se rapprochait de la victoire, Banerjee a salué ses partisans devant sa résidence de Kolkata. Pendant ce temps, des travailleurs de TMC ont été vus en train de célébrer devant la maison du ministre en chef.

Pendant ce temps, le TMC était également en tête dans les circonscriptions de Samserganj et Jangipur à Murshidabad, où les votes sont comptés pour les élections législatives.

Le bypoll à Bhabanipur a été rendu nécessaire à la suite de la démission du député du Congrès de Trinamool Sovandeb Chattopadhyay pour faciliter l’élection du ministre en chef Mamata Banerjee à l’assemblée. Bien que TMC ait remporté les élections législatives en mai de cette année, Banerjee a perdu à Nandigram.

Gagner le vote à Bhabanipur était un must pour Banerjee pour continuer en tant que ministre en chef du Bengale occidental. Selon la disposition constitutionnelle, une personne doit être élue dans les six mois suivant sa prestation de serment en tant que ministre en chef ou ministre. Elle a prêté serment en tant que ministre en chef pour un troisième mandat consécutif le 5 mai.

