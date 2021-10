Résultats du compartiment CBSE classe 12 2021: processus de demande de réévaluation, la vérification des notes commencera demain

in

L’état de la réévaluation sera téléchargé sur le site Web.

Le Conseil central de l’examen secondaire a notifié la réévaluation et la vérification des notes pour les examens de compartiment ou supplémentaires organisés pour les examens du conseil de classe 12. Les étudiants doivent postuler sur le site officiel, c’est-à-dire cbse.gov.in

Le processus de candidature pour la vérification des notes a commencé le 4 octobre et les candidats peuvent postuler au plus tard le 6 octobre à 23h59. Des frais de Rs 500 sont exigés pour la vérification de chaque papier.

Pour obtenir la photocopie de la feuille de réponses évaluée, les candidats peuvent postuler entre le 13 octobre et le 14 octobre, 23h59 après avoir payé Rs 700 par cahier de réponses

Les candidats peuvent également demander la réévaluation de toute question sur l’obtention de la photocopie du cahier de réponses au plus tard le 19 octobre à 23h59. Tout changement de notes, y compris la diminution, sera affecté.

Si les notes changent après la réévaluation, les candidats doivent rendre leurs feuilles de notes et en recevront de nouvelles. L’état de la réévaluation sera téléchargé sur le site Web.

Les résultats de l’examen du compartiment hors ligne CBSE Class 12 ont été publiés le 29 septembre pour les étudiants qui se sont présentés aux examens d’amélioration, de compartiment ou de catégorie privée.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.