Résultats du débat écossais: Un coup dur pour Sturgeon alors que les lecteurs d’Express déclarent leur vainqueur | Politique | Nouvelles

Le Parlement écossais sera dissous et les électeurs éliront 129 membres du Parlement écossais (MSP) le mardi 6 mai 2021. Les dirigeants des cinq plus grands partis d’Écosse sont montés sur scène mardi pour débattre entre eux des principaux problèmes auxquels Public écossais.

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a été rejoint par Anas Sarwar du Parti travailliste et Douglas Ross des conservateurs écossais.

Willie Rennie des Lib Dems et Lorna Slater des Scottish Greens ont également rejoint l’émission de la BBC.

Le débat s’est déroulé dans un climat politique de plus en plus tendu en Écosse à la suite des votes de censure et de l’actuel chef du Parti national écossais accusé d’avoir enfreint le code ministériel.

Et il semble que cette dispute en cours a endommagé la confiance dans le leader du SNP.

LIRE LA SUITE: Débat électoral écossais: qui a remporté le débat télévisé écossais ce soir?

Un autre lecteur a commenté: « Personne ne nie que Kranki fasse de son mieux, mais son meilleur n’est pas assez bon. »

Ils ont ajouté: « Tromper les gens en leur faisant croire qu’une Écosse indépendante serait une sorte d’utopie. Ne découvrir la vérité que lorsqu’il est trop tard. »

Un utilisateur a déclaré: « Il y avait quelque chose de louche dans tous les arguments de Sturgeons, alors venez, puis-je penser que je vais lui donner une chance quand je mettrai ma croix dans la boîte. »

Cependant, alors que l’on critiquait la candidature d’indépendance du SNP, ils ont admis que le parti verrait probablement une majorité en mai.

Ils ont écrit: « Le SNP n’a aucune opposition, Sturgeon non plus, c’est la réalité, mais le fait de savoir s’ils obtiendraient un vote majoritaire pour partir ou non est une autre question, personnellement, je ne peux pas croire que le peuple écossais le serait. imprudent de s’éloigner du reste du Royaume-Uni. «

Que s’est-il passé lors du débat d’hier soir?

La première ministre écossaise s’est appuyée sur ses performances en cas de pandémie de coronavirus et a discuté d’un futur vote pour l’indépendance.

Elle a également désigné son adversaire de rêve pour le débat en tant que Premier ministre Boris Johnson.

Mais Mme Sturgeon a été critiquée lorsqu’elle a déclaré qu’elle voulait retarder le référendum jusqu’à ce que «la crise soit passée».

Elle a déclaré: «Je laisserai aux autres le soin de juger si je me suis concentré ou non sur la pandémie au cours de l’année écoulée. Les gens m’ont vu littéralement chaque jour mener le combat du pays contre Covid et j’ai littéralement passé presque chaque moment d’éveil à le faire.

«La reprise n’est pas une chose neutre. Tant que tant de décisions sont entre les mains de Boris Johnson et Westminster – que souvent le peuple écossais n’a pas voté pour, alors le danger est que nous prenions les mauvaises décisions et que nous allions dans la mauvaise direction tout comme nous ont été traînés hors de l’UE contre notre volonté. »

La dispute en cours avec Alex Salmond – qui n’était pas présent au débat d’hier soir – a été soulevée par les opposants de Mme Sturgeon.

M. Salmond a lancé la semaine dernière un nouveau parti indépendantiste appelé Alba Party.

Le parti a été enregistré auprès de la Commission électorale en janvier par la productrice de télévision à la retraite Laurie Flynn et a maintenant été officiellement lancé par M. Salmond.

M. Salmond, 66 ans, se présentera aux élections parlementaires écossaises le 6 mai et de nombreux experts politiques estiment que son implication dans la politique de première ligne compliquera le soutien au Parti national écossais, divisant les électeurs indépendantistes.

Le chef conservateur Douglas Ross a galvanisé sa base en répétant sans cesse ses promesses de «pas de référendum».

C’est lui qui s’est le plus heurté à Mme Sturgeon, étant donné les objectifs de son parti de priver son parti d’une majorité et de fournir une «forte opposition» à Holyrood.

M. Ross a également utilisé le thème de l’indépendance pour tenter d’attirer les syndicalistes purs et durs du parti travailliste.

Il a cependant été critiqué pour avoir déclaré qu’il ne travaillerait en aucun cas avec le SNP, même pour lutter contre le changement climatique.

Le candidat travailliste Anas Sarwar a été récemment élu à la tête du Parti travailliste écossais.

Le Parti travailliste a perdu beaucoup de terrain en Écosse ces dernières années, en particulier depuis le vote référendaire de 2014.

M. Sarwar a cherché à être considéré comme une alternative raisonnable à la fois au SNP et aux conservateurs.

La co-leader verte Lorna Slater a eu du mal lors de son premier débat télévisé selon les commentateurs politiques.

Le parti offre généralement une alternative au SNP pour les votes indépendantistes, mais maintenant avec l’émergence du parti Alba, le Parti vert est confronté à une lutte plus difficile pour les votes.

Le chef des libéraux démocrates Willie Rennie a parlé des campagnes passées et a déclaré qu’il ne voulait pas répéter les erreurs précédentes.

Le parti a longtemps défendu sa position pro-européenne, l’Écosse ayant voté pour rester dans l’UE en 2016.

M. Rennie a utilisé cette position pour dire qu’un autre vote pour l’indépendance serait réexécuté sur le dos du Brexit.