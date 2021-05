Résultats du jeudi 6 mai 2021

06/05/2021 à 22:31 CEST

Vous pouvez maintenant consulter les résultats du tirage au sort La Primitiva d’aujourd’hui.

Les numéros gagnants du tirage au sort de Le primitif du jeudi 6 mai 2021 ont été:01, 14, 21, 26, 35 et 49. Le complémentaire a été le numéro 32 et le remboursement correspond à numéro 9. Le nombre de Joker associé à ce tirage a été le 4397399.

Comment jouez-vous à La Primitiva?

Il s’agit d’un tirage au sort organisé par les loteries d’État et les paris les jeudis et samedis de chaque semaine. Il consiste à choisir des nombres entre 1 et 49 selon deux modalités: simple et multiple.

La pari simple consiste à choisir six nombres de chacun des blocs (avec des nombres de 1 à 49). Jusqu’à huit paris peuvent être faits pour chaque billet car il y a huit blocs.

La pari multiple Il consiste à choisir cinq numéros ou entre sept et 11 numéros, de sorte qu’il y ait une meilleure chance de toucher la combinaison gagnante de six numéros. Ainsi, 44, 7, 28, 84, 201 ou 462 combinaisons peuvent être jouées, selon le nombre de numéros qui ont été choisis.

De plus, un numéro complémentaire doit être choisi, applicable aux gagnants de cinq des six numéros, ainsi que le numéro de remboursement pour récupérer le pari.

De plus, il peut être joué dans deux modes différents:

Tombola quotidien: pour ne jouer qu’à l’un des deux tirages hebdomadaires (jeudi ou samedi).

Tirage hebdomadaire: pour jouer aux deux tirages (jeudi et samedi) avec le même billet.

Associé à la Primitiva est le jeu de Le Joker, qui consiste en un numéro à sept chiffres choisi au hasard et joint au reçu Primitiva. Il comporte six catégories de prix, en fonction du nombre de derniers chiffres coïncidant avec celui choisi lors du tirage au sort: du premier prix, qui consiste à faire correspondre les sept numéros, à la correspondance des deux derniers, en passant par la correspondance des six, cinq derniers, quatre et deux chiffres.

Quand a lieu le tirage au sort La Primitiva?

Le tirage au sort La Primitiva a lieu chaque semaine les jeudis et samedis à 21h40.

Noter: El Diario Sport n’est pas responsable des erreurs ou omissions dans les informations contenues dans cet article. La seule source d’information valable pour les tirages au sort est le site Web officiel de l’organisateur du tirage, Loteries d’État et paris.