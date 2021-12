Résultats du jour et classement LVBP

Ce vendredi 3 novembre 2021, cinq matchs ont été joués correspondant à la cinquième journée de la septième semaine de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP) puis nous vous montrons les résultats et le tableau des positions mis à jour.

Dans le premier jeu de la double carte entre Magallanes et Cardenales, le « Navire turc » a battu le crépuscule, les Tigres de Aragua ont imposé leur maison et ont battu les Caraïbes de Anzoátegui, dans un duel de lanceurs les Lions de Caracas ont triomphé contre les requins, en le deuxième de la série entre Magallanes et Cardenales, le crépusculaire a gagné et divisé la série à Barquisimeto.

Résultats

Caribes de Anzoátegui 3 – 4 Tigres de Aragua (Stade José Pérez Colmenares)

Lanceur gagnant : Ramón García

Lanceur perdant : José Dominguez

Partie sauvée : Leonel Campos

Requins de La Guaira 0 – 1 Lions de Caracas (Stade Universitaire)

Lanceur gagnant : Jefry Valdez

Lanceur perdant : Junior Guerra

Partie sauvegardée : Jesús Zambrano

Navegantes del Magallanes 2 – 0 Cardenales de Lara (Stade Antonio Herrera Gutierrez) – Match 1

Lanceur gagnant : Gabriel García

Lanceur perdant : Jackson Stephens

Bravos de Margarita 7 – 4 guilas del Zulia (Stade Luis Aparicio)

Lanceur gagnant : Anthony Molina

Lanceur perdant : Arik Sikula

Partie sauvée : Randy Valladares

Navegantes del Magallanes 2 – 7 Cardenales de Lara (Stade Antonio Herrera Gutierrez) – Match 2

Lanceur gagnant : Mike Broadway

Lanceur perdant : Wilking Rodríguez

Classement LVBP 2021-2022

Navegantes del Magallanes (21-12) – AVG .636 Cardenales de Lara (19-15) – AVG .559 – DIF 2.5 Tigres de Aragua (19-15) – AVG .559 – DIF 2.5 Bravos de Margarita (18-15) – AVG .545 – DIF 3 Leones del Caracas (18-16) – AVG .529 – DIF 3.5 Caribes de Anzoátegui (15-18) – AVG .455 – DIF 6 Requins de La Guaira (12-21) – AVG .364 – DIF 9 Águilas del Zulia (12-21) – AVG .353 – DIF 9.5

Jeux pour demain, samedi 4 décembre

Bravos de Margarita contre Águilas del Zulia (Maracaibo) Caribes de Anzoátegui contre Tiburones de La Guaira (Macuto) – Double match Tigres de Aragua contre Cardenales de Lara (Barquisimeto) Leones del Caracas contre Navegantes del Magallanes (Valence)

Auteur : Luis Caceres