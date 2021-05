Résultats du loto EN DIRECT: samedi 15 mai Numéros gagnants de la Loterie nationale – êtes-vous gagnant? | UK | Nouvelles

Le prochain roulement est connu comme un tirage au sort du loto doit être gagné et cela pourrait signifier de l’argent supplémentaire pour certains joueurs chanceux.

Dans le cas où personne ne correspond aux six numéros principaux d’un tirage au sort Lotto Must Be Won, le jackpot sera utilisé pour payer tous les deux gagnants de ce tirage un prix en espèces de 5 £.

Ceci est payé en plus de l’habituel Lotto Lucky Dip donné aux personnes qui correspondent à deux numéros.

Conformément aux procédures du jeu Lotto, le jackpot restant est partagé entre tous les autres niveaux de prix en espèces.