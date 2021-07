Résultats du lundi 26 juillet 2021

26/07/2021 à 23h00 CEST

Vous pouvez maintenant consulter les résultats du tirage du Lotto 6/49 d’aujourd’hui.

La combinaison gagnante du Loto 6/49 tenue le lundi 26 juillet 2021, est composée des numéros suivants : 9, 19, 24, 31, 33 et 38. Le chiffre positif de ce tirage a été le 3 de plus, le complémentaire est tombé dans le 29 et le remboursement a correspondu au nombre 4. Le nombre de The Joker associé à ce tirage a été le 583815.

Le prix obtenu dépend du nombre de gagnants dans chaque catégorie. A cette occasion, il n’y a eu aucun gagnant des six numéros avec le numéro plus, donc le prix sera augmenté au prix du prochain tirage. ajouté au jackpot du prochain tirage. Puisqu’il n’y a pas non plus de billets avec 5 coups et le complémentaire, le prix se cumulera pour le prochain tirage dans cette même catégorie.

Tableau complet des prix :

CatégorieAcertantesPrix6 hits + P 02.696.804,64 € 6 hits 01.348.402,32 € 5 hits + C 0 100.138,32 € 5 hits 03.300,04 € 4 hits 6.962,17 € 3 hits 1.1459.22 € Remboursement6,6441,00 €

Les prix du Joker:

CatégorieAcertantesPrix6 hits + P 02.696.804,64 € 6 hits 01.348.402,32 € 5 hits + C 0 100.138,32 € 5 hits 03.300,04 € 4 hits 6.962,17 € 3 hits 1.1459.22 € Remboursement6,6441,00 €

Règles du jeu Lotto 6/49

Il s’agit d’une tombola organisée par l’Entité Autonome de Jocs i Apostes de la Generalitat qui a lieu les lundis, mercredis et samedis sur une base hebdomadaire.

Sa mécanique consiste à sélectionner six numéros dans un bloc de 49 numéros (de 1 à 49), ainsi qu’un remboursement de 0 à 9 qui sera imprimé sur le ticket. De plus, sur le ticket lui-même, il y aura un autre numéro de 0 à 9 appelé numéro plus. La sélection des six numéros peut se faire de trois manières différentes :

Pari simple : en choisissant directement les six numéros parmi les 49 du tableau.

Pari multiple : sept, huit, neuf, 10, 11 ou 12 numéros sont choisis pour avoir une meilleure chance de correspondre aux six numéros tirés.

Combinaisons : Quatre ou cinq nombres sont pris et combinés avec le reste des nombres non choisis pour former plus de combinaisons possibles.

Au moment de soumettre le pari pour le Lotto 6/49, il est possible de demander le Joker, de sorte que chaque ticket du tirage se voit attribuer un numéro à six chiffres qui opte pour différentes catégories de prix fixes.

Loto 6/49 : Horaire

Les tirages du Lotto 6/49 ont lieu chaque semaine les lundis, mercredis et samedis à 21h00.

Noter: El Diario Sport n’est pas responsable des erreurs ou omissions dans les informations contenues dans cet article. La seule source d’information valable pour les tirages est le site Web officiel de l’organisateur du tirage, l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.