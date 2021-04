Résultats du match NBA et faits saillants: aujourd’hui 9 avril

LOS ANGELES CLIPPERS 113 – PHOENIX SUNS 103

Les Suns ont mis de côté leur série chaude au Staples Center, où ils ont rencontré les Clippers lors de grandes nuits. Kawhi Leonard (27) et Paul George (33), ainsi qu’un bon Rajon Rondo, ont annihilé les chances de l’équipe de l’Arizona de gagner à nouveau dans le pavillon de Los Angeles. Phoenix se bat pour la tête, mais le duo de tueur de Tyronn Lue est supérieur lorsqu’il est en forme. Une seconde mi-temps très intelligente pour les Clippers valait une victoire 10 fois à domicile.

UTAH JAZZ 122 – BLAZERS PORTLAND TRAIL 103

Donovan Mitchell avait 31 points et Rudy Gobert avait 21 rebonds. Les deux d’entre eux étaient deux des vedettes du Jazz, qui ont joué un match complet, contre les Blazers, qui sont venus avec l’espoir de nouveaux progrès dans l’Ouest. L’Utah met fin à une petite séquence de deux défaites consécutives. Le troisième trimestre, avec un total de 40-19, a été la clé. Lillard et McCollum cloués: 8/21 chacun.

SACRAMENTO KINGS 101 – PISTONS DETROIT 113

Cory Joseph (24 ans), un ancien Kings, a été le meilleur des Pistons lors de leur victoire à Sacramento. Le deuxième quart-temps a été le coup de pouce nécessaire pour les Californiens, qui ont alors su profiter de leur avantage. Nouveau skid de Walton.

TORONTO RAPTORS 113 – CHICAGO BULLS 122

Le match de Chris Boucher (38 + 19), inédit à Toronto depuis Chris Bosh, n’a pas servi à stopper certains Bulls qui depuis la fermeture du marché montent ensemble. L’attraction au quatrième quart n’a pas non plus aidé à remporter la troisième victoire consécutive de Chicago. LaVine et Vucevic étaient les meilleurs.

OKLAHOMA CITY THUNDER 102 – CLEVELAND CAVALIERS 129

Victoire simple pour les Cavaliers à Oklahoma City. Le Thunder avait Ty Jerome (23 ans) à un bon niveau, mais il n’en valait pas la peine. Cinquième défaite en cinq matchs.

DALLAS MAVERICKS 116 – BUCKS MILWAUKEE 101

Petite revanche du Heat contre les Lakers, oui, très appauvri. Morris a été expulsé, Drummond est revenu et Marc Gasol n’a eu aucune minute. Lisez la chronique.

MIAMI HEAT 110 – LACS DE LOS ANGELES 104

Match choral de Dallas contre l’une des noix de coco de la NBA. Doncic et Porzingis ont mené, mais c’était l’effort de tout le monde pour profiter de la perte de MVP. Lisez la chronique.