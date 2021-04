Résultats du sondage de sortie de l’Assemblée du Bengale occidental 2021 En direct: Résultats du sondage de sortie de la BM 2021 en direct, regardez les résultats du sondage de sortie de l’élection de l’Assemblée du Bengale occidental

Les dirigeants du BJP sont confiants de retirer Mamata en remportant plus de 200 sièges, tandis que le Congrès de Trinamool espère traverser la vague anti-sortante.

Mises à jour en direct du sondage de sortie de l’élection de l’Assemblée du Bengale occidental (BM) 2021: Les numéros du sondage de sortie pour le Bengale occidental seront publiés aujourd’hui à 19h30. La huitième et dernière phase du scrutin est actuellement en cours, et une fois officiellement terminée, les chiffres du scrutin de sortie seront publiés. Alors que trois grandes alliances sont en lice, le combat oppose en grande partie le BJP et le Congrès Trinamool de Mamata Banerjee. Les dirigeants du BJP sont confiants de retirer Mamata en remportant plus de 200 sièges, tandis que le Congrès de Trinamool espère traverser la vague anti-sortante. Dans cette élection, le champ de bataille le plus important est Nandigram, où Mamata Banerjee affronte son ancien collègue du cabinet Suvendu Adhikari.

En 2011, le TMC est arrivé au pouvoir dans l’État en mettant fin au règne de 34 ans du gouvernement de gauche. Jusqu’en 2016, le parti de Mamata contrôlait fermement l’État, mais la situation a changé lors des élections de 2019 à Lok Sabha, au cours desquelles le parti safran est devenu le deuxième parti en importance avec plus de 40% des voix et 18 des 42 sièges.

En 2016, le TMC avait obtenu 211 sièges avec près de 45% des voix. Lors de cette élection, le Congrès est arrivé en deuxième position avec plus de 12% de voix. La gauche a obtenu 19,75% des voix mais seulement 26 sièges, 14 de moins que ce qu’elle a obtenu en 2011. Le BJP à cette élection n’avait obtenu que trois sièges avec plus de 10% de voix.

