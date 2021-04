Résultats du sondage de sortie de l’Assemblée du Kerala 2021 En direct: Résultats du sondage de sortie du Kerala 2021 En direct, regardez les résultats du sondage de sortie de l’élection de l’Assemblée du Kerala

Par: FE Online |

Résultats du sondage de sortie de l’Assemblée du Kerala 2021, sondage de sortie du Kerala 2021 Mises à jour en direct: Alors que LDF s’attend à conserver le pouvoir, comme les sondages d’opinion l’ont indiqué, l’UDF dirigée par le Congrès tentera de reprendre le pouvoir dans l’État.

Kerala Exit Poll Live: Les partis politiques n’ont pas réussi à régner pendant deux mandats consécutifs dans l’État au cours des quatre dernières décennies.

Élection de l’Assemblée du Kerala 2021 Mises à jour en direct du sondage de sortie: le Kerala a voté lors d’un sondage en une seule phase le 6 avril pour l’Assemblée des 140 membres. L’État a été cohérent avec sa sélection au cours des quatre dernières décennies en élisant alternativement le LDF et l’UDF. Les partis politiques n’ont pas réussi à régner pendant deux mandats consécutifs dans l’État. Les gens attendent avec impatience le scrutin de sortie qui devrait être publié à 19 heures aujourd’hui, une demi-heure après la fin du vote au Bengale occidental.

Alors que LDF s’attend à voir une tendance similaire, tout comme les sondages d’opinion, l’UDF dirigée par le Congrès tentera de reprendre le pouvoir dans l’État. On peut rappeler que la plupart des sondages d’opinion avaient clairement donné une direction au gouvernement LDF dirigé par Pinarayi Vijayan. Si l’on en croit le sondage Mathrubhumi-CVoter, le LDF peut obtenir environ 73 à 83 sièges tandis que l’UDF peut emporter environ 56 à 66 sièges. Le BJP ne devrait remporter qu’un seul siège. L’enquête Manorama – VMR n’était pas différente. Il avait prédit 77-82 sièges pour le LDF, 54-59 pour l’UDF et 0-3 sièges pour le parti safran. Le sondage d’opinion Times Now – CVoter a également donné une avance décisive au LDF dans l’assemblée de 140 membres. Il prévoyait 77 sièges pour le LDF, 62 pour l’UDF et un seul pour le BJP. Si l’on en croit le sondage ABP News – CVoter, le LDF dirigé par l’IPC-M peut obtenir entre 77 et 85 sièges, tandis que l’UDF peut occuper de 54 à 62 sièges tandis que le BJP peut obtenir de 0 à 2 sièges.

Bien qu’il n’y ait apparemment pas de ressentiment parmi le public contre le gouvernement de Pinarayi Vijayan, il a veillé à ce que l’anti-sortance n’entre pas en jeu en ne mettant pas en scène de nombreux députés en exercice et le ministre. Une chose qui peut aller à l’encontre du gouvernement de gauche au Kerala est l’arnaque à l’or qui a fait la une des journaux nationaux. Cependant, il sera également intéressant de voir si le BJP pourra créer la surprise dans le «pays de Dieu». Le BJP, au fil des ans, a renforcé sa base dans l’État et sa part des voix a augmenté. Il sera maintenant important de voir si cela se transforme en sièges gagnants ou si le parti safran doit attendre encore cinq ans.