Résultats du sondage de sortie des élections de l’Assemblée de l’Assam 2021 En direct: Résultats du sondage de sortie de l’Assam 2021 en direct, regardez les résultats du sondage de sortie de l’élection de l’Assemblée de l’Assam

Sondages de sortie de l’Assam à 19 h le 29 avril

Assam Assembly Election 2021 Exit Poll Live Updates: Les numéros du scrutin de sortie seront bientôt publiés pour l’Assam, où le BJP au pouvoir est confronté à une grande alliance de huit partis, dont le Congrès et l’AIUDF de Badruddin Ajmal. Le BJP est confiant de revenir au pouvoir, mais la grande alliance est également convaincue de vaincre la dispense actuelle. L’alliance mise sur sa part de pouvoir de vote combinée qui est supérieure au BJP si l’on prend la dernière élection comme référence. La grande alliance compte huit partis, à savoir le Congrès, l’AIUDF, le Front populaire de Bodoland, le CPI, le CPI-M, le Parti communiste de libération de l’Inde (marxiste-léniniste), Anchalik Gana Morcha et RJD. Le BJP a deux partenaires de l’alliance – Asom Gana Parishad et United People’s Party Liberal.

En 2016, le BJP avait obtenu 41,9% de voix et 86 sièges sur 126. Mais lors de cette élection, le Congrès était seul et d’autres partis se sont également disputés seuls, ce qui a conduit à la division des voix. Cette fois, cependant, tous les autres partis se sont réunis pour tenter d’empêcher la division des voix contre le BJP. Si ce calcul fonctionne comme prévu, le parti safran pourrait être en difficulté car sa part des voix pourrait ne pas dépasser les 50 pour cent. Pour que le BJP gagne, il doit y avoir une contre-consolidation en faveur du parti au pouvoir et cela peut arriver dans une certaine mesure en raison de l’alliance du Congrès avec Ajmal.

Quatre sondages d’opinion ont prédit un avantage pour le parti au pouvoir avec des projections allant de 64 à 78 sièges. C’est moins que ce que la NDA avait obtenu lors des dernières élections en 2016. La grande alliance devrait obtenir de 48 à 60 sièges.