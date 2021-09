Résultats du tirage au sort de la phase de groupes et des play-ins du Mondial 2021

Avec les Mondiaux qui approchent à grands pas, nous savons maintenant à quoi ressembleront la phase de groupes et les play-ins.

De toute évidence, nos équipes de la phase de groupes manquent chacune une équipe, les play-ins décidant de cette place. Cependant, nous savons au moins à quoi chaque équipe doit s’attendre, en particulier celles des Play-ins alors qu’elles tracent leur chemin vers la phase de groupes. Nous aurons le tirage au sort complet du groupe ci-dessous, ainsi qu’un bref aperçu de ce que les tirages signifient pour les équipes LCS et LEC.

Phase de groupe des play-ins

LCS : Cloud9

Placé dans le groupe B en tant qu’équipe de la poule 1. Cloud9 a été rejoint par un autre membre du pool 1 Beyond Gaming du PCS. Du côté de la poule 2, ils seront rejoints par Unicorns of Love du LCL, Galatasaray Esports du TCL et enfin DETONATION FocusMe du LJL. Cloud9 aimera leurs chances, d’autant plus qu’ils ont réussi à manquer les côtés LCK et LPL. Cependant, le groupe B semble être un groupe très serré, la plupart des équipes étant à égalité.

Phase de groupes

LCS : 100 voleurs et liquide d’équipe

100 voleurs se seraient attendus à affronter une équipe supérieure, mais être placé dans le groupe avec EDG ne sera jamais amusant. 100 voleurs ont terminé leur groupe par T1, avec Faker faisant son retour aux Mondiaux en 2021, ce sera une demande difficile pour la première tête de série NA.

Team Liquid est arrivé en tant que deuxième tête de série de NA, et ils se sont retrouvés aux côtés de MAD Lions et de Gen.G. S’ils peuvent amener leur meilleure forme pour la phase de groupes, Team Liquid sentira qu’ils peuvent sortir du groupe D. Tout comme le groupe C, avant le Play-in, les équipes rejoignant les deux groupes pensent que tout le monde peut les gagner.

LEC : MAD Lions, Fnatic et Rogue

Fnatic s’est retrouvé tiré au sort dans le groupe de tête de série le plus facile possible de la poule 1, étant tiré au sort avec le PSG. Bien qu’aucun groupe aux Mondiaux ne soit facile, Fnatic s’est probablement retrouvé dans le groupe le plus sûr pour les têtes de série. RNG constituait le reste du groupe Fnatic, et bien qu’historiquement l’un des côtés les plus effrayants au monde, leur forme récente suggère que le groupe C pourrait être à la portée de n’importe qui.

Rogue a probablement eu la situation inverse de Fnatic. Après avoir été attiré dans le Groupe A aux côtés de FPX et DAMWON KIA, ce sera une demande difficile pour le troisième LEC. Après avoir souffert de l’un des groupes les plus durs aux Mondiaux 2020, ils se retrouveront à nouveau regroupés contre deux des meilleures équipes aux Mondiaux 2021.

Les MAD Lions se sentiront probablement assez satisfaits de leur groupe. Gen.G et Team Liquid poseront une question difficile à l’équipe LEC, cependant, en tant que champions LEC, ils seront les favoris pour remporter le groupe et passer à la phase de groupes.

Les Mondiaux 2021 débuteront le 5 octobre et vous pouvez consulter notre aperçu complet du calendrier, des équipes et du format ici.