Résultats du Top 100 de la popularité des personnages au monde révélés – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

La franchise One Piece a révélé les résultats finaux de son premier sondage mondial sur la popularité des personnages via une émission spéciale sur sa chaîne YouTube officielle. La campagne intitulée «World Top 100» a été ouverte du 3 janvier au 28 février, enregistrant quelque 12 millions de votes répartis entre 1 174 personnes. Le vainqueur incontesté est le protagoniste de ce voyage épique: Monkey D. Luffy, qui a recueilli 1 637 921 votes.

Les autres 10 premières positions du classement ont été complétées: Roronoa Zoro (1 445 034), Nami (1 085 141), Sanji (970 286), Trafalgar Law (646 686), Nico Robin (599 835), Boa Hancock (392 951), Carrot (388 565) ), Portgas D. Ace (355 503) et Sabo (318 869).

Il convient de noter que les organisateurs ont également partagé les résultats de l’enquête par régions du monde. Luffy a pris la première place au Japon, dans le reste de l’Asie et en Amérique du Nord; Zoro a été couronné au Moyen-Orient et en Afrique; tandis que Nami était le favori en Europe, en Océanie, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Le mangaka Eiichirō Oda, qui créera une illustration spéciale avec les personnages situés dans les 50 premières places du Top 100 mondial, a dédié le message suivant aux fans:

TOP 100 MONDIAL! Habituellement, ce sondage sur la popularité des personnages n’est effectué qu’au Japon, mais en l’ouvrant au monde via Internet, j’ai pu avoir un aperçu en temps réel des personnages populaires dans différentes régions de la planète. Certains personnages sont montés dans le classement par rapport aux résultats préliminaires, donc c’était vraiment amusant. J’ai entendu dire qu’il y avait des mouvements organisés par les fans en ligne pour participer et voter pour des personnages inattendus. Cela n’a pas été oublié au sein de l’équipe de production. C’est incroyable à quel point les préférences sont différentes pour ces personnages à travers le monde et c’était vraiment amusant de voir comment Robin et Carrot s’en sortaient. Comme promis, je vais créer une pièce sympa avec les personnages qui ont fait le top 50 et quelques autres, alors attendez-le avec impatience. Merci beaucoup à tous les fans de One Piece à travers le monde pour avoir recueilli autant de votes! “ Eiichirō Oda, créateur de One Piece

One Piece a commencé sa sérialisation le 22 juillet 1997 dans le magazine Weekly Shōnen Jump, compilé à ce jour en 98 volumes par la maison d’édition Shūeisha. C’est le manga le plus vendu de tous les temps – avec des ventes de plus de 480 millions d’exemplaires dans le monde – et détient le record Guinness du “plus grand nombre d’exemplaires édités de la même œuvre graphique par un seul auteur”. La franchise a une adaptation animée réussie de Toei Animation (Dragon Ball Z), qui a diffusé son premier chapitre en octobre 1999 au Japon et se compose de 972 épisodes à ce jour, de nombreuses OVA et 14 films.