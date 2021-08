Résultats du vendredi 20 août 2021

in

21/08/2021 à 02h39 CEST

Vous pouvez désormais consulter les résultats du tirage EuroMillions d’aujourd’hui.

Les numéros porte-bonheur au tirage Euromillions du vendredi 20 août 2021 ont été : 03, 09, 19, 20 et 23. Les étoiles ont été 09 et Onze. Le jackpot de ce tirage a été 29 000 000,00 €. Lors de ce tirage au sort a également eu lieu la tombola El Millón, dont le résultat a été QZG58571.

Le prix obtenu dépend du nombre de gagnants dans chaque catégorie. Comme aucun pari gagnant de premier ordre n’est trouvé, le prix sera ajouté au jackpot du jour suivant. Au total, 4 681 557 paris ont été obtenus, ce qui représente une collecte de 10 299 425,40 €, avec un total de 5 149 712,70 €.

Les prix obtenus par chaque catégorie sont indiqués ci-dessous :

CatégorieAcertantes EspagneAcertantes Europe Prix 1er (5 + 2) 000,00 € 2ème (5 + 1) 06 109 566,61 € 3ème (5 + 0) 11 212 803,76 € 4ème (4 + 2) 9 421 139,44 € 5ème (4 + 1) 2 411 30967, 35 € 6ème (3 + 2) 3711.84450.54 € 7ème (4 + 0) 5032.80123.38 € 8ème (2 + 2) 4.52623.38014.01 € 9ème (3 + 1) 8.94046.0257.94 € 10ème (3 + 0) 20.200 106.4706.39 11e € (1 + 2) 20.920106.0817.76 12e € (2 + 1) 109.081554.2764.68 13e € (2 + 0) 257.1861.305.8523,20 €

Mécanismes de jeu EuroMillions

Il s’agit d’une loterie européenne commune à laquelle participent différents pays : Autriche, Belgique, Espagne, France, Irlande, Luxembourg, Portugal, Royaume-Uni et Suisse. Son mécanisme consiste à sélectionner cinq numéros parmi les 50 (1 à 50) existant dans un tableau, en plus de deux étoiles d’un autre tableau de 12 numéros (1 à 12). Jusqu’à cinq blocs de paris peuvent être joués sur un seul ticket.

Comme il y a deux tirages EuroMillions par semaine, vous ne pouvez participer avec le ticket qu’à l’un d’entre eux (mardi ou vendredi) ou aux deux tirages (mardi et vendredi).

De plus, associée au tirage Euromillions, la tombola El Millón a lieu le vendredi. Il se compose d’un code de huit éléments, trois lettres et cinq chiffres, correspondant à la réception du billet Euromillions. De plus, lors du tirage Euromillions de vendredi, le code gagnant de la tombola El Millón est extrait.

Calendrier des tirages de l’EuroMillions

Le tirage de l’Euromillions a lieu les mardis et vendredis à la même heure : 21h30. De plus, le vendredi, la tombola El Millón est également organisée, associée à la réception du billet Euromillions.

Noter: El Diario Sport n’est pas responsable des erreurs ou omissions dans les informations contenues dans cet article. La seule source d’information valable pour les tombolas est le site officiel de l’organisateur de la tombola, State Lotteries and Betting.