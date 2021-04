Résultats du vote du syndicat Amazon: ce qui se passe après l’élection de Bessemer

Amazon a remporté la plus grande élection syndicale américaine de l’histoire de l’entreprise. Mais la bataille du travail semble loin d’être terminée.

Le Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins (RWDSU) a annoncé vendredi qu’il prévoyait de déposer des accusations de pratiques déloyales de travail contre Amazon pour des allégations d’intimidation et de manipulation d’employés. Le syndicat aussi a demandé une audition devant le Conseil national des relations du travail (NLRB) pour passer en revue ses objections.

Pendant ce temps, les militants qui ont travaillé pour Amazon ont déclaré que le résultat des élections ne mettra pas fin aux efforts d’organisation supplémentaires dans d’autres installations d’Amazon aux États-Unis. Et les rapports des derniers mois indiquent que l’Union des Teamsters tente d’organiser d’autres entrepôts et chauffeurs-livreurs Amazon.

En bref, la conversation syndicale Amazon entre dans une nouvelle phase. Voici à quoi s’attendre ensuite.

Quelle est la prochaine étape de l’entrepôt Amazon à Bessemer, en Alabama

Sur 2536 travailleurs qui ont voté aux élections syndicales dans l’usine d’Amazon à Bessemer, en Alabama (connu sous le nom de BHM1), 1 798 ont voté contre la syndicalisation comparativement à 738 qui ont voté pour la syndicalisation. Les bulletins de vote de 505 autres travailleurs ont été contestés par Amazon ou par le syndicat, mais ces votes ne changeront pas le résultat, donc l’élection est terminée.

Lors d’un événement de presse virtuel organisé par Amazon après la fin du décompte des voix, quatre employés de l’entrepôt Bessemer qui ont voté contre la syndicalisation ont déclaré qu’ils pensaient que le syndicat avait perdu parce que la plupart de leurs collègues appréciaient les avantages dont ils bénéficiaient déjà chez Amazon et ne pensaient pas avoir besoin d’un syndicat pour se syndiquer. changements.

«Le syndicat a dit que nous n’aurions jamais un siège à la table seuls, mais que nous avons en fait un siège à la table», a déclaré un travailleur d’Amazon nommé William Stokes. «Nous parlons maintenant avec la haute direction. … Au cours des 100 prochains jours, nous allons parler de choses que nous voulons changer. Le changement en résultera donc. »

Stokes n’a pas fourni de détails sur les changements demandés.

À peu près à la même époque, des travailleurs d’Amazon pro-syndicaux sont apparus avec des responsables syndicaux lors d’un autre événement de presse virtuel. Le message qu’ils ont essayé de faire passer était qu’ils n’avaient pas fini de parler ou de se battre pour ce qu’ils estimaient mériter.

“Bezos, vous vous trompez, vous vous trompez complètement”, a déclaré un employé d’Amazon, Linda Burns, faisant référence au PDG d’Amazon, Jeff Bezos. «Vous avez induit en erreur un grand nombre de nos employés.»

Amazon a poussé difficile de convaincre les travailleurs de voter contre la syndicalisation. L’entreprise a créé un site Web antisyndical qui insiste sur le fait que les cotisations syndicales coûteraient aux travailleurs à temps plein près de 500 $ par an. Ce que l’entreprise n’a pas dit sur le site Web, c’est qu’en Alabama, les syndicats ne peuvent pas exiger des travailleurs qu’ils paient des cotisations syndicales. Ainsi, un syndicat du BHM1 d’Amazon ne pourrait pas forcer les travailleurs à devenir membres et à payer des cotisations ou des frais. Même dans une telle situation, ces employés seraient toujours couverts par un contrat syndical et seraient représentés par le syndicat dans le cas où l’entreprise violerait l’accord d’une manière qui porterait préjudice au travailleur.

Amazon a également convoqué des réunions en personne obligatoires pendant les quarts de travail pour souligner les inconvénients des syndicats, envoyant fréquemment des SMS aux travailleurs avec des messages antisyndicaux et les encourageant à voter non. L’entreprise est allée jusqu’à afficher des prospectus antisyndicaux sur les portes des toilettes des employés.

Le géant de la vente au détail a également fait autre chose qui semble être encore plus controversé. Amazon a pressé le service postal des États-Unis d’installer une boîte aux lettres sur le terrain de l’entrepôt de Bessemer, en Alabama, juste avant le début du vote – et après que le NLRB a rejeté la demande de la société de placer une urne sur la propriété. Certains travailleurs ont déclaré avoir été intimidés par l’installation de la boîte aux lettres, ainsi que par les messages d’Amazon pour l’utiliser, et estiment que l’entreprise voulait surveiller qui a voté.

La porte-parole d’Amazon, Heather Knox, a précédemment déclaré au Washington Post que «le RWDSU … a fait pression pour une élection par correspondance uniquement, ce qui, selon les propres données du NLRB, réduirait le taux de participation. Cette boîte aux lettres – à laquelle seul l’USPS avait accès – était un moyen simple, sécurisé et complètement facultatif de permettre aux employés de voter facilement, ni plus ni moins. »

La boîte aux lettres et les messages antisyndicaux concernant les cotisations seront probablement tous deux évoqués dans les plaintes du syndicat. Le NLRB a déclaré que les parties «ont cinq jours ouvrables pour déposer des objections contre la conduite ou les résultats de l’élection», et le RWDSU a déjà déclaré qu’il déposerait des accusations de pratique déloyale de travail contre Amazon pour certains comportements pendant la campagne et les élections. Le NLRB pourrait choisir de tenir une audience pour en savoir plus sur les allégations du syndicat si une enquête les juge crédibles. La commission des relations de travail pourrait alors choisir de rejeter les résultats et de demander une nouvelle élection si elle se rangeait du côté du syndicat.

Batailles syndicales amazoniennes à l’extérieur de Bessemer

L’élection syndicale de Bessemer, que les résultats soient confirmés ou non, ne sera probablement pas la dernière campagne syndicale dans une installation d’Amazon aux États-Unis.

Christian Smalls, un ancien directeur adjoint de l’entrepôt d’Amazon qui, selon le procureur général de New York, a été licencié illégalement pour son activisme syndical, a déclaré à Recode qu’il était en train d’organiser les travailleurs de l’entrepôt de Staten Island où il travaillait avant qu’Amazon ne le licencie.

“Bien que nous n’ayons peut-être pas obtenu les résultats que nous voulions cette fois-ci, cela ne décourage pas les travailleurs d’Amazon”, a-t-il écrit dans un message texte à Recode. «Si quoi que ce soit, cela motive. Nous pensons que c’est encore plus possible qu’avant, donc je considère toujours que c’est une victoire pour Bessemer pour déclencher la mèche qui nous a tous enflammés pour parler à nouveau des syndicats dans ce pays.

Les petits et autres ont créé leur propre syndicat, l’Amazon Labour Union, qui, espèrent-ils, représentera à terme les travailleurs non seulement à Staten Island mais, en cas de succès, dans d’autres installations d’Amazon également.

Il y a eu des signes d’activité de syndicalisation dans d’autres installations d’Amazon ces derniers mois. Dans l’Iowa, par exemple, une section locale du syndicat Teamsters a travaillé à l’organisation des employés des entrepôts d’Amazon et des chauffeurs-livreurs. Mais un représentant du syndicat a déclaré que le groupe essayait d’adopter une approche différente de celle du RWDSU.

«Nous nous concentrons sur la construction d’un nouveau type de mouvement syndical où nous ne comptons pas sur le processus électoral pour élever les normes», a déclaré Jesse Case, secrétaire-trésorier d’une section locale des Teamsters dans l’Iowa, au New York Times.

Aux États-Unis, les organisateurs syndicaux doivent généralement remporter une élection dans chaque installation individuelle d’une entreprise comme celle d’Amazon. Les organisateurs doivent d’abord demander à 30% des travailleurs de signer une carte indiquant qu’ils sont intéressés par un syndicat. Après cela, le NLRB tiendra une élection, au cours de laquelle une majorité d’électeurs devront voter pour se syndiquer pour que le syndicat prenne racine. Ce que Case, des Teamsters, décrit est une approche plus informelle, utilisant des manifestations et d’autres formes de pression publique pour amener une entreprise comme Amazon à apporter des changements en fonction de ce que veulent les travailleurs. Un groupe de travailleurs d’Amazon appelé Amazonians United Chicagoland a également organisé des manifestations et des débrayages tout au long de la pandémie.

Quant à la RWDSU, le président du syndicat a déclaré vendredi que l’organisation avait entendu plus de 1 000 travailleurs d’Amazon dans d’autres établissements intéressés par la syndicalisation. Mais le syndicat ne dira pas avec certitude si, ou où, ils pourraient faire pression pour une élection sur d’autres sites Amazon si l’appel Bessemer échouait.

«Je pense que ce sera un moment pour réfléchir et réfléchir à la meilleure stratégie pour aller de l’avant», a déclaré Rebecca Givan, professeur de travail à l’Université Rutgers, à Recode si le RWDSU pourrait envisager d’abandonner Amazon si son défi Bessemer échouait. «Nous pourrions voir d’autres types d’organisation dans d’autres entrepôts Amazon, plutôt que des campagnes syndicales formelles dans le cadre du processus NLRB.»

Shirin Ghaffary a contribué au reportage de cette histoire.