Résultats et buts de Marseille – PSG (0-0)

24/10/2021

Le à 23:38 CEST

Jordi Delgado (Marseille)

Environnement, comme prévu, plus que spécial pour lui La première Classique de Leo Messi. C’était aussi celui de Sampaoli, dans leurs retrouvailles après la Coupe du monde 2018. Mais le trident parisien, comme à son habitude cette saison, a éclipsé toutes les lumières.

MER

PSG

Marseille

Pau Lopez ; Lirola, Saliba, Cáleta-Car, Luan Peres ; Guendzouzi, Kamara (Gueye, 69′), Ünder (Gerson, 77′), Rongier (Konrad, 69′), Payet ; Milik (Dieng, 77′)

PSG

Keylor Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimpembé, Nuno Mendes, Verratti (Gueye, 44′), Pereira, Di María (Kehrer, 59′), Neymar (Wijnaldum, 82′), Leo Messi ; Mbappé.

Arbitre

Bastien Benoît. TA : Sampaoli (14′), Rongier (18′), Pereira (85′), Marquinhos (85′). TR : Hakimi (56′)

Incidents

11e journée de Ligue 1. Stade Orange Vélodrome. 65 000 téléspectateurs

Enfin, à Marseille, la fumée et les tribunes étaient plus protagonistes que le jeu lui-même. Faute de décision et de clairvoyance dans les surfaces, Marseille a serré un PSG qui n’a pas su trouver ses atouts jusqu’au bout.

Marseille J’attendais ce jour puisque le ’30’ parisien a signé cet été. Chaque touche de balle de l’Argentin signifiait un coup de sifflet au Vélodrome.

Le précédent s’est concentré sur lui, et dans les environs du stade avant le match, pratiquement seul son nom pouvait être entendu parmi la foule de chants, de fusées éclairantes (qui a également abondé pendant pratiquement tout le match) et de feux d’artifice qui ont transformé le classique français en une autre « fête », bien que le jeu ait dû être arrêté pendant quelques minutes en raison du jet d’objets sur le terrain par les tribunes, à la fois Neymar Comme Messi, dans les sorties de corners individuels, et aussi bien en première qu’en seconde mi-temps, parmi les plaintes des joueurs concernant l’écran de fumée qui a survolé le stade.

Le match a commencé avec un PSG plutôt amoindri par la pression dans les tribunes, et il a dû laisser passer les premières minutes pour récupérer. Marseille avait le premier sans faute avec une tête de Milik juste après le coup de sifflet d’ouverture, mais alors que la fumée des fusées éclairantes disparaissait, le PSG respirait. UNE Le propre but de Luan outrepassé par VAR après un tir de Neymar il a donné des ailes à un Marseillais déjà vu ramer à contre-courant.

La même chose est arrivée aux locaux quelques minutes plus tard, lorsque l’arbitre vidéo a également annulé le but de Milik hors-jeu. En tout cas, Marseille a eu le plus clair tout au long du match, mais une passivité excessive dans le troisième tiers de terrain n’a pas aidé à faire pencher la balance.

Déjà en seconde mi-temps, il s’était aussi démarqué de la VAR en agissant pour évincer Achraf et dérangeant, un peu plus, la nuit grise du PSG, qui a affronté toute la pente finale du match à dix.

La magie ci-dessus n’a pas réussi à émerger même avec le soutien de Di María, et même Neymar Il n’a pas terminé un match qui était bloqué depuis le début.