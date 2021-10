Résultats et notes d’AEW Rampage: Bryan Danielson bat Minoru Suzuki

Danielson et Suzuki se sont rencontrés dans un match de rêve (Photo: AEW)

Le Buy In pour AEW Rampage de cette semaine a vu Bryan Danielson affronter Minoru Suzuki dans un match de rêve.

Parfois, deux lutteurs n’ont pas besoin d’un scénario ou même d’une construction pour avoir un match fantastique, et ce fut le cas vendredi soir alors que deux des meilleurs de tous les temps se sont affrontés dans une vitrine brutale.

Tony Khan a fait vibrer le monde de la lutte après avoir laissé tomber l’annonce choc de l’émission YouTube, qui s’est affrontée avec la deuxième heure de SmackDown.

Danielson et Suzuki ont été à la hauteur du battage médiatique, et même des reproches mineurs, mineurs, allaient au-delà de la cueillette de pinailles étant donné à quel point c’était amusant et à quel point la foule mangeait chaque mouvement.

L’American Dragon a remporté la victoire avec le genou volant, et ce fut le meilleur match de la soirée du côté de l’AEW – bien que ce soit un appel serré.

Également sur le Buy In, Tay Conti a battu Santana Garrett dans un match bref mais divertissant, tandis que Bobby Fish a effectué le tombé sur Lee Moriaty dans un chef-d’œuvre technique absolument brillant.

Rampage lui-même a débuté avec CM Punk aux prises avec Matt Sydal, et ils ont organisé une bataille glorieuse qui s’est démarquée malgré la vive concurrence de deux matchs sur le Buy In.

Ils avaient une histoire ensemble qui s’est bien déroulée, et Punk gagner avec le GTS était la bonne décision – tout comme la poignée de main après la cloche.

Ruby Soho a battu The Bunny alors qu’ils tiraient le meilleur parti des projecteurs avec un combat compétitif.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



Faire en sorte que Penelope Ford rejoigne ce dernier pour battre son rival est un bon moyen de faire avancer les choses, en particulier avec le tournoi du championnat TBS à venir.

Dans l’événement principal, les hommes de l’année et le junior Dos Santos ont battu The Inner Circle dans un combat chargé et mouvementé, Masvidal profitant de la folie pour coûter la victoire à Jericho, menant à une défaite d’après-match car cette querelle a encore des jambes .

Entre le Buy In et le programme Rampage principal, AEW a organisé une excellente soirée de lutte avec des matchs de crack absolus plus tôt dans la soirée, volant la vedette.

Résultats et notes AEW Rampage

Acheter: Bryan Danielson bat Minoru Suzuki (UNE)

Acheter: Tay Conti a effectué le tombé sur Santana Garrett (C+)

Acheter: Bobby Fish bat Lee Moriarty (B+) CM Punk a effectué le tombé sur Matt Sydal (UNE-) Ruby Soho a battu The Bunny (B) Men of the Year et Junior Dos Santos ont battu The Inner Circle (C+)

