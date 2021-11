Résultats et notes de la WWE Survivor Series: Roman Reigns et Becky Lynch gagnent

The Man a remporté le match d’ouverture enflammé (Photo: WWE)

Roman Reigns et Becky Lynch se sont tenus debout pour serrer les livres de la WWE Survivor Series avec deux combats fantastiques.

La société a passé du temps à célébrer Dwayne ‘The Rock’ Johnson – qui a fait ses débuts sur le ring de la WWE au même pay-per-view en 1996 – tout au long de la nuit, mais ce sont les stars actuelles qui ont eu la vedette avec le Great One nulle part. être vu.

Malgré cela, la soirée a commencé et s’est terminée par deux affrontements très différents mais stellaires, commençant avec Charlotte Flair et Becky Lynch s’affrontant dans un combat brouillant les frontières entre réalité et fiction.

Metro.co.uk était en direct au Barclays Center de Brooklyn, New York, pour assister directement à l’action.

Après toutes les spéculations et les commentaires entourant leur récente cérémonie d’échange de championnat, l’affrontement d’ouverture a été très important alors que la reine et l’homme se battaient dans un match raide et engageant.

C’était tout ce qu’il fallait et plus encore, avec la foule en direct pleinement dans tout ce que les deux superstars ont fait.

À la fin, Lynch a annulé la tentative de Flair d’enrouler à l’aide des cordes et a utilisé la même tactique – cette fois sans que l’arbitre ne l’attrape – pour voler la victoire.

Ensuite, le match des Men’s Survivor Series a débuté avec un drame alors que Kevin Owens a simplement abandonné ses coéquipiers parce qu’ils le considéraient comme un voyou.

À partir de là, Happy Corbin et King Woods ont été éliminés avant que Drew McIntyre et Bobby Lashley ne se battent pour un double décompte.

Sheamus a réussi à faire tomber Finn Balor avec un Brogue Kick, mais a fini par être éliminé par Austin Theory, qui à son tour a été éliminé par Jeff Hardy.

La foule était complètement dans le coin de l’énigme charismatique, mais à la fin Seth Rollins a réservé la bombe Swanton pour émerger comme le seul survivant.

Le Battle Royal de 25 hommes célébrant le 25e anniversaire de The Rock s’est en grande partie déroulé sans incident à part la domination d’Omos, qui a bien réussi ici malgré son inexpérience – et il a finalement éliminé Richochet dans une fin très chaude à ce qui avait été un combat tiède.

Ensuite, Randy Orton est entré dans l’histoire avec son 177e combat à la carte et l’a marqué par une victoire alors que lui et Riddle battaient The Usos.

https://www.youtube.com/watch?v=FcnWij4gL4U

Cela allait toujours être un match fantastique, et il a livré une grande action même sans aucun enjeu (quelque chose qui a nui à la soirée dans son ensemble).

Le match des Women’s Survivor Series a suivi et a offert aux fans une action fantastique, bien que les personnes présentes n’aient pas répondu de la même manière.

Bianca Belair et Sasha Banks s’affrontant ont suscité une énorme réaction de la foule, mais l’action sur le ring méritait plus car Shotzi et Toni Storm ont tous deux eu la chance de briller.

En fin de compte, Banks a été foutue par ses coéquipiers et l’EST de la WWE ressemblait à une star alors qu’elle surmontait ses rivaux pour gagner pour Raw.

Enfin, l’événement principal a été un affrontement spectaculaire des poids lourds entre Roman Reigns et Big E, qui ont tous deux fait un travail brillant pour ramener les fans dans l’action.

C’est le chef tribal qui a remporté la victoire, la seule déception étant l’absence de The Rock – bien que la WWE n’ait jamais dit qu’il serait là, en dehors des hommages rendus la nuit.

Il y avait aussi un lien avec le nouveau film Red Notice de Dwayne impliquant Vince McMahon et un œuf d’or volé – mais il reste à voir si cela sera suivi ce soir à Raw.

Résultats et notes de la WWE Survivor Series

Becky Lynch a épinglé Charlotte Flair (A+) L’équipe Raw (Seth Rollins, Bobby Lashley, Austin Theory, Finn Balor et Kevin Owens) a battu l’équipe SmackDown (Jeff Hardy, Sheamus, King Woods, Happy Corbin et Drew McIntyre (B+)

Bataille royale de 25 hommes: Omos a gagné (C-) RK-Bro a vaincu les Usos (B+) L’équipe Raw (Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Queen Zelina et Carmella) a battu l’équipe SmackDown (Shotzi, Shayna Baszler, Toni Storm, Sasha Banks et Natalya (B-) Roman Reigns a effectué le tombé sur Big E (UNE)

