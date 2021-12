Résultats et notes de WWE SmackDown: Brock Lesnar détruit Sami Zayn blessé

Brock Lesnar a fait une nuit douloureuse pour Sami Zayn (Photo: WWE)

Le pauvre Sami Zayn a passé une nuit difficile à WWE SmackDown alors que Brock Lesnar lui a infligé une autre raclée pour la deuxième semaine consécutive.

L’émission de vendredi a débuté brillamment lorsque Sami est apparu dans un fauteuil roulant flanqué de deux infirmières après avoir été éliminé la semaine dernière avec plusieurs Suplex allemands et un F-5 avant de perdre contre Roman Reigns dans son match de championnat universel.

Zayn – qui a menacé de poursuites judiciaires – s’est présenté comme l’homme le plus dur de toute la WWE parce que ce sont à la fois Lesnar et Reigns qui l’ont mis dans cet état, alors qu’il a appelé la Bête pour l’avoir trahi.

Paul Heyman est sorti pour interrompre et s’adresser aux fans avant que Sami ne le menace de le battre, seulement pour que Lesnar prenne d’assaut le ring.

Il s’est assis en face de Zayn, et a plaisanté avec lui et a même invité la superstar (végétalienne) à aller chasser, ce qui a évidemment été refusé.

Heyman a alors déliré, accumulant Brock au point qu’il a cassé et détruit complètement les infirmières, puis Sami, le clouant avec un F-5.

Il y avait encore beaucoup de drames à venir pendant la nuit, alors que Heyman semblait légitimement inquiet lorsque Kayla Braxton a demandé ce que Roman – qui devrait revenir la semaine prochaine – penserait de lui soutenant apparemment Lesnar pendant un moment.

Plus tard, Lesnar rencontre Adam Pearce dans son bureau et dit que son amende de 1 million de dollars est allée à une œuvre caritative et qu’il a passé sa suspension à chasser et a tué un orignal géant – qu’il a nommé d’après Pearce lui-même.

C’était génial – Brock étant trop amical et montrer son sens de l’humour a été fantastique.

Xia Li sauve Naomi à ses débuts, Charlotte Flair détruit Toni Storm et plus

Dans le match d’ouverture de la soirée, Shinsuke Nakamura et Rick Boogs ont très vite fait le travail de Los Lotharios dans un mouvement déconcertant.

Cela n’aide vraiment personne et donne à Humberto et Angel une apparence terrible après des semaines de victoires.

Dans les coulisses, Kofi Kingston a présenté à King Woods – d’autres d’entre eux plus tard – une nouvelle couronne, et la star royale a mis l’accent sur l’événement principal de la nuit.

Sheamus et Drew McIntyre allaient toujours faire un affichage percutant (Photo: WWE)

Drew McIntyre n’est toujours pas content d’avoir été exclu du récent Black Friday Battle Royal, et il a planté son épée Angela dans le bureau de Pearce en réponse.

Il a quand même passé une bonne soirée sur le ring, alors que le Scottish Warrior a battu Sheamus dans un combat fantastique et percutant, tandis que Cesaro regardait dans les coulisses.

Happy Corbin et Madcap Moss ont ensuite été vus en train de voler le bureau de Pearce – y compris l’épée – ce qui suggère que leur querelle avec Drew continuera de rouler.

Xia Li ressemblait à une star à ses débuts (Photo: WWE)

Sonya Deville est sortie pour son match avec Naomi mais a rapidement clarifié son plan en présentant Natalya en tant qu’annonceur de ring invité spécial et Shayna Baszler en tant que chronométreur.

Naomi a commencé à éliminer Natalya et Baszler avant que le premier Xia Li ne fasse une belle entrée dans une grande réaction, l’aidant à effacer le cercle des méchants.

Deville a réussi à échapper au moonsault de Naomi, et nous pourrions être alignés pour un match à succès lors du premier jour.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



Du bon côté des scénarios de SmackDown au mauvais, Toni Storm a en quelque sorte battu Charlotte Flair un combat certes bon par disqualification avant que la reine ne poursuive l’attaque avec un autre coup pour se tenir debout.

Espérons que Toni se vengera bientôt, car cela ne semble pas lui rendre beaucoup de services.

Enfin, dans un énorme événement principal, The New Day a vaincu The Usos – qu’ils affronteront pour les titres par équipe de SmackDown au jour 1 – et les champions de Raw RK-Bro (Randy Orton et Riddle) dans un grand événement principal.

* WWE SmackDown est diffusé le vendredi soir à 1h du matin sur BT Sport 1.

Résultats et notes de WWE SmackDown

Shinsuke Nakamura et Rick Boogs battent Los Lotharios (J+) Drew McIntyre a effectué le tombé sur Sheamus (B+) Naomi contre Sonya Deville n’était pas un concours (B+ pour le segment global) Toni Storm a battu Charlotte Flair via DQ (B-) The New Day a battu The Usos et RK-Bro (UNE-)

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Sonya Deville de la WWE révèle comment le « génie » de Vince McMahon a pris sa carrière dans une toute nouvelle direction



PLUS : La star de la WWE Shayna Baszler appelle Graham Norton avec « toute l’armée de geeks » après s’être « moqué » du passe-temps Warhammer d’Henry Cavill





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();