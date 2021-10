Résultats et notes de WWE SmackDown: Shotzi décime absolument Sasha Banks

Shotzi a passé une soirée de star à SmackDown (Photo: WWE)

La superstar de la WWE Shotzi a fait une véritable déclaration à SmackDown alors qu’elle détruisait Sasha Banks.

L’ancienne championne NXT Women’s Tag Team, qui détenait l’or avec Ember Moon et a été appelée à la marque bleue avec Tegan Nox avant de se séparer lors du repêchage, a eu la chance d’augmenter son stock alors qu’elle affrontait Charlotte Flair vendredi soir. .

La soirée a débuté avec la championne féminine de SmackDown se dirigeant vers le ring, faisant référence au drame de la semaine dernière lors de l’échange de titre avec Becky Lynch.

Elle a rapidement tourné son attention vers Banks, qui l’a interrompu et a voulu un match pour le titre, ce que Flair ne voulait pas aller ou – mais elle a plutôt offert un combat de Championship Contender à une nouvelle superstar.

Shotzi est sortie dans son tank et a relevé le défi, avec le Legit Boss toujours au bord du ring pour un grand match avec les fans se ralliant derrière la star aux cheveux verts.

Elle avait l’air bien ici et n’a subi une défaite que lorsque Banks a tenté de distraire Flair, ce qui lui a permis de toucher la sélection naturelle pour la victoire.

Après la cloche, Shotzi était furieuse et l’a complètement détruite, la battant dans et hors du ring et se tenant debout après 30 minutes de télévision à faire des stars.

C’était un excellent moyen de secouer la division féminine de SmackDown et la photo du titre, et de mettre Shotzi dans une excellente position – une dont elle devrait tirer pleinement parti en fonction des réactions de la foule tout au long du match et du beatdown.

The New Day bat The Usos, Brock Lesnar reçoit une amende et Roman Reigns n’est pas à la télévision

Adam Pearce a révélé que Brock Lesnar a maintenant été condamné à une amende de 1 million de dollars après son attaque contre l’émission de la semaine dernière.

Kayla Braxton a trouvé Paul Heyman pour lui demander comment son ancien client Brock Lesnar réagirait, ce qui a énervé l’avocat spécial de Roman Reigns car il a finalement défendu la Bête incarnée avant de se rattraper et de dire qu’il n’avait pas parlé à Brock.

En ce qui concerne le chef tribal, il était intéressant de noter qu’il n’était pas du tout dans l’émission de vendredi soir (bien qu’il soit apparu dans un match par équipe non télévisé à six après que SmackDown ait cessé d’être diffusé).

Quoi qu’il en soit, revenons à l’émission et Drew McIntyre est sorti du deuxième défi ouvert consécutif de la nuit, auquel a répondu un Mustafa Ali enflammé.

McIntyre a pris son élan aux dépens d’Ali (Photo: WWE)

Ils ont eu un échange amusant, mais ce sprint a été une vitrine pour le Scottish Warrior puisqu’il a remporté la victoire avec un Kimura.

Cependant, il y avait plus à venir après la cloche alors qu’Ali a fustigé les fans pour s’être enraciné contre lui uniquement à cause de son nom – et il sera intéressant de voir si la WWE s’en tient à cela.

Nous avons eu une cérémonie de chevalier en tant que vainqueur du roi de l’anneau Xavier Woods a jugé Kofi Kingston digne d’être la main du roi.

Ils ont rapidement été interrompus par The Usos, et les rivaux de longue date de l’équipe ont accepté de se battre dans l’événement principal.

The Trick or Street Fight était exactement ce à quoi vous vous attendiez (Photo: WWE)

Avant cela, cependant, nous avions le traditionnel Halloween Trick ou Street Fight match, qui opposait Happy Corbin et Madcap Moss à IC Champ Shinsuke Nakamura et Rick Boogs.

C’était aussi chaotique que prévu, avec Moss et Corbin gagnant grâce à des goules masquées – révélé être Humberto Carrillo et Angel Garza.

Sonya Deville et Naomi ont poursuivi leur rivalité bien bâtie cette semaine alors que la responsable de la WWE s’est fait l’arbitre invitée spéciale pour le match de cette dernière avec Shayna Baszler.

Elle s’est bien battue, mais à la fin, Naomi a perdu contre un compte très rapide et s’est fait étouffer par l’embrayage Karifuda.

Enfin, l’événement principal a été aussi brillant que prévu, même si c’est quelque chose que nous avions vu plusieurs fois auparavant – The Usos and New Day est quelque chose qui sera toujours à la hauteur.

Xavier Woods a obtenu une victoire cumulée pour son équipe, les mettant peut-être en lice pour un titre par équipe, ou simplement en augmentant le stock royal du nouveau roi.

* WWE SmackDown est diffusé le vendredi soir à 1h du matin sur BT Sport 1.

Résultats et notes de WWE SmackDown

Charlotte Flair a battu Shotzi (A- pour tout le segment) Drew McIntyre a battu Mustafa Ali (B-)

Tour ou combat de rue: Happy Corbin et Madcap Moss battent Shinsuke Nakamura et Rick Boogs (C+)

Sonya Deville en tant qu’arbitre invité spécial: Shayna Baszler bat Naomi The New Day bat The Usos (B+)

