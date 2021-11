Résultats et positions actualisées de la LVBP 2021-2022

Ce jeudi 17 novembre 2021, quatre Jeux le deuxième jour de la cinquième semaine du saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP) puis nous vous montrons le résultats et les postes mis à jour.

Le Navegante del Magallanes a battu les Bravos de Margarita pour la deuxième nuit consécutive et continue de mener le tableau des positions de la saison en cours du LVBP, étant l’équipe la plus offensive de la même et c’est le résultat, à voir depuis le en tête des sept autres équipes du circuit.

Navegantes del Magallanes 13 –6 Bravos de Margarita (Stade José Bernardo Pérez à Valence)

Lanceur gagnant : Wilfredo Boscán

Lanceur perdant : Jesús Castillo

Requins de La Guaira 4 – 6 Águilas del Zulia (Stade Luis Aparicio)

Lanceur gagnant : Danny Rondón

Lanceur perdant : Junior Guerra

Partie sauvegardée : Silvino Bracho

Caribes de Anzoátegui 6 – 11 Lions de Caracas (stade universitaire)

Lanceur gagnant : Andrés Pérez

Lanceur perdant : Harold Chirino

Cardinaux de Lara 1 – 2 Tigres de Aragua (Stade José Pérez Colmenares)

Lanceur gagnant : Ángel Padrón

Lanceur perdant : Jackson Stephens

Partie sauvée : Henry Alberto Rodriguez

Classement LVBP 2021-2022

Navegantes del Magallanes (13-7) – AVG .650 Bravos de Margarita (13-9) AVG .591 – DIF 1 Cardenales de Lara (12-9) – AVG .571 – DIF 1.5 Leones del Caracas (12-9) – AVG .571– DIF 1.5 Requins de La Guaira (10-11) – AVG .476– DIF 3.5 Tigres de Aragua (9-12) – AVG .429– DIF 4.5 Águilas del Zulia (8-14) – AVG .364– DIF 6 Caraïbes de Anzoátegui (7-13) – AVG .350– DIF 6

Jeux du jeudi 18 novembre

Bravos de Margarita contre Leones del Caracas (Caracas) Cardenales de Lara contre Caribes de Anzoátegui (Barquisimeto) Requins de La Guaira contre Águilas del Zulia (Maracaibo) Tigres de Aragua contre Navegantes del Magallanes (Valence)