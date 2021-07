Résultats et récapitulation de l’UFC 263 : Adesanya – Vettori 2

La nuit des revanches à l’UFC livrée. Une journée d’une grande intensité était attendue et personne ne pouvait être déçu. Lisez la chronique de l’UFC 263.

Résultats UFC 263 : Adesanya contre Vettori 2 et Figueiredo contre Moreno 2

Résultats de la carte principale UFC 263

Israel Adesanya a battu, par décision unanime (triple 50-45), Marvin Vettori pour conserver le championnat des poids moyens de l’UFC : Adesanya n’a jamais été à l’aise. Le jeu de prises, de pression et de terrain que Vettori voulait imposer ne lui plaisait pas. Malgré tout, il a su se défendre, se démarquant lorsqu’il s’est échappé d’un mataleón en troisième. Le Nigérian a bien botté et a ajouté des coups, mais il n’a pas fini de bien paraître. Malgré cela, pour battre un champion, il faut quelque chose de plus et le candidat ne l’avait pas.

Brandon Moreno a été proclamé champion des poids mouches de l’UFC en soumettant Deiveson Figueiredo au troisième tour : Cette fois, cela n’a pas échappé à Brandon Moreno. Le Mexicain était supérieur. Il a pris le rythme, a très bien utilisé son jab et a dominé. Au premier tour, il a envoyé le Brésilien au sol d’un coup. Ce n’était pas le même combat qu’il y a six mois. Au troisième tour, Moreno a renversé Figueiredo et avec un massacre l’a fait se rendre.

Leon Edwards a battu Nate Díaz par décision unanime (triple 49-46): Nate Diaz a presque réussi. Lui et Leon Edwards sont allés à cinq tours bien qu’ils n’aient pas de titre ou d’événement principal en main. Les quatre premiers tours sont allés à Edwards, qui était toujours calme et de cet état était de loin supérieur. Avec une minute à faire, Diaz a rattrapé son adversaire avec une ligne droite et un crochet. Edwards flottait, mais il était capable de résister.

Belal Muhammad a battu Demian Maia par décision unanime (30-27, 29-28 et 29-28): C’était peut-être la dernière fois que la légende Maia était active. Le Brésilien est sorti avec tout pour chercher la démolition, il l’a très bien fait, mais le gaz a commencé à le quitter. C’est allé du plus au moins et Muhammad, qui s’est défendu sans problème des remèdes, a clairement dominé dans la frappe. Maia n’a pas baissé les bras et a tenté de porter plainte sur son terrain, mais les 43 ans sont lourds.

Paul Craig a battu Jamahal Hill par TKO au premier tour: Combat court, mais très, très intense. Craig casse le bras de Hill, dont le coude est disloqué. Craig a adopté une position d’autodéfense, qui s’est transformée en une barre de bras brutale. Avec un triangle fermé, la voie était libre, mais Hill n’a pas abandonné et son adversaire l’a frappé fort. L’arbitre a arrêté le combat, peut-être qu’il aurait dû le faire plus tôt.

Résultats préliminaires de l’UFC 263

Brad Riddell a battu Drew Dober par décision unanime (triple 29-28).

Eryk Anders défaite par décision unanime (29-28, 29-27 et 29-27) à Darren Stewart.

Lauren murphy elle a gagné, par décision partagée (29-28, 28-29 et 29-28) sur Joanne Calderwood.

Movsar Evloev Il a battu Hakeem Dawodu par décision unanime (triple 29-27).

Résultats des premières préliminaires de l’UFC 263

Pannie Kianzad a battu Alexis Davis par décision unanime (30-27, 30-27 et 29-28).

Terrance McKinney il a éliminé Matt Frevola au premier tour.

Steven Peterson a battu Chase Hooper par décision unanime (30-27, 30-27 et 29-28).

Tarifs Ziam il a remporté, par décision majoritaire (29-28, 29-28 et 28-28), Luigi Vendramini.

Carlos Felipe Il a battu Jake Collier par décision partagée (29-28, 28-29 et 29-28).

Voici comment nous vivons dans l’UFC 263 : Adesanya vs Vettori 2 et Figueiredo vs Moreno 2