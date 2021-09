Résultats et récapitulation de l’UFC 266 : Volkanovski – Ortega et El Shevchenko – Murphy

Las Vegas ne déçoit jamais sur le pay-per-view. Avec deux titres l’UFC n’échoue pas non plus. Avec l’union des deux, il était clair que le spectacle allait être dix. Lisez la chronique de l’UFC 266.

Résultats de l’UFC 266 : Volkanovski contre Ortega et Shevchenko contre Murphy

Résultats de la carte principale de l’UFC 266

Alexander Volkanovski a conservé le championnat UFC Featherweight en battant Brian Ortega par décision unanime (49-46, 50-45 et 50-44) : Une guerre énorme que nous avons vue à Las Vegas. Volkanovski a dominé sur la base du rythme, mais d’une main Ortega a pu tout changer. Cela a ouvert un autre combat, une guerre de guérilla, et là il a frôlé deux soumissions mortelles. Il n’a pas pu les fermer et dans le décompte général le champion, qui est inscrit en tête de la division, a été bien meilleur.

Valentina Shevchenko a éliminé Lauren Murphy au quatrième tour pour conserver le championnat des poids mouches: Shevchenko a plusieurs points d’avance sur ses rivaux. Il n’y a pas de couleur. Murphy a été annulé dès la première seconde. Il l’a ramollie et lorsqu’il a trouvé l’erreur, il n’a pas hésité à l’attaquer et a ainsi réussi à finir un nouveau candidat. Il y a déjà sept ceintures.

Robbie Lawler a battu Nick Diaz par TKO au troisième tour: Bien que Díaz était à la retraite depuis plus de six ans, le combat était très intéressant. Nick est passé de bas en haut, accélérant le rythme du combat et décrochant de bons coups. Pourtant, Lawler était plus rapide et ajoutait de meilleures actions. Dans le troisième, avec un uppercut, Lawler a fendu Diaz, qui n’a pas voulu se relever et son adversaire n’est pas allé non plus le massacrer.

Curtis Blaydes a battu Jairzinho Rozenstruik par décision unanime (triple 30-27): Jairzinho frappe très fort, mais doit avoir plus de variété. Blayes lui a donné une course en le renversant simplement et en le traînant au sol. Quand il était debout, il avait mal, mais sur la toile, il ne pouvait pas s’en soucier.

Jessica Andrade a battu Cynthia Calvillo par KO au premier tour: Le Brésilien a commencé à faire pression sur Calvillo dès le début, qui n’a jamais eu l’espace nécessaire pour être à l’aise. Il essayait de trouver des écarts et il l’a fait à la fin du tour. Il a acculé Calvillo et l’a battue à mort jusqu’à ce que l’arbitre, à 3 secondes de la fin, arrête le combat.

Résultats préliminaires de l’UFC 266

Merab Dvalishvili il a éliminé Marlon Moraes au deuxième tour.

Dan talonneur Il a battu Nasrat Haqparasrt par décision unanime (30-27, 30-27 et 30-26).

Chris Daukaus il a éliminé Shamil Abdurakhimov au deuxième tour.

Taila santos a battu Roxanne Modafferi par décision unanime (triple 30-27).

Résultats des premières préliminaires de l’UFC 266

tourneur de jalins il a maîtrisé Uros Medic au premier tour.

nick maximov il a gagné par décision unanime (triple 29-28) sur Cody Brundage.

Matthieu Semelsberger il a éliminé Martin Sano au premier tour.

Jonathan Pearce il a vaincu Omar Morales au deuxième tour.

