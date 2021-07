Résultats et résumé de Inoue vs Dasmarinas et Charlo vs Montiel : matchs de boxe

Le «supersabado» de la boxe était boiteux après la perte, par covid, de Teófimo López. Malgré cela, le plaisir était garanti. D’abord Jaime Munguía puis ce fut au tour de Jermall Charlo et Naoya Inoue.

Résultats de la carte stellaire de Charlo vs Montiel

Jermall Charlo a conservé le championnat du monde WBC des poids moyens contre Juan Macías Montiel, qu’il a battu à l’unanimité (119-109, 118-109 et 120-108): La différence entre un boxeur et un autre était très évidente. Il n’y avait pas de couleur. Charlo a fait une exhibition, Montiel a tout enduré et le champion n’a eu besoin que du KO pour terminer la soirée.

Isaac Cruz a battu Francisco Vargas par décision unanime (97-92, 99-90 et 100-89): Nouvelle longueur d’avance sur Isaac Cruz en remportant un ancien champion du monde. Le Mexicain a des moyens d’être un champion, mais il doit s’améliorer. Il était supérieur à Vargas, oui, mais il doit peaufiner de nombreux aspects, y compris le travail avec le jab.

Angelo Leo a gagné par décision majoritaire (95-95, 96-94 et 98-92) à Aarón Alameda: Un combat très équilibré qui a opté pour le côté de Leo pour le meilleur travail qu’il a pu obtenir dans les points décisifs du procès.

Résultats de la carte stellaire d’Inoue vs Damarinas

Naoya Inoue a conservé les Coupes du monde WBA et IBF des poids coq en éliminant Michael Dasmarinas en trois rounds: Le ‘Monstre’ est de retour. En un rien de temps, il s’est débarrassé du challenger officiel de l’IBF. Rapide et précis, il ajoutait la punition à son adversaire. Au deuxième tour, il l’a frappé d’une main et au troisième, de la même manière, il l’a terminé.

Michaela Mayer a battu Erica Anabella Farias par décision unanime (97-93, 98-92 et 98-92) pour conserver le championnat WBO World Super Featherweight Championship: Mayer était mieux. Plus rapide, plus précis et il savait enchaîner des coups plus précis. Malgré cela, Farias a montré son visage et a soulevé un combat qui n’a pas permis au champion de finir de s’exhiber.

Isaac Dogboe a battu Adam López par décision majoritaire (95-95, 97-93 et ​​96-94): Dogboe a mis du temps à trouver sa place sur le ring, ça lui a coûté, mais il a pu finir par battre Adam López, qui s’est estompé au passage des rounds.

C’est comme ça qu’on vit dans l’AS le Charlo vs Montiel et l’Inoue vs Dasmarinas