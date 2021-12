Résultats et résumé de l’UFC 269 : Oliveira – Poirier et Nunes – Peña

Lors du dernier pay-per-view de l’année, l’UFC n’économise rien. Ce 2021 n’a pas fait exception et la compagnie a offert un grand spectacle depuis Las Vegas. Lisez la chronique de l’UFC 269.

Résultats UFC 269 : Oliveira contre Poirier et Nunes contre Peña

Résultats de la carte principale UFC 269

Charles Oliveira a conservé le championnat des poids légers après avoir soumis Dustin Poirier en trois tours: Oliveira a fait un ajustement d’économie. Au premier tour, il est resté debout et Poirier l’a frappé fort. Il l’envoya au sol et le fit toucher. Le Brésilien a pris le combat au sol au deuxième tour, il a dominé. Dans le troisième, il est allé directement dans le dos de Poirier. Il est monté dessus et là, il s’est retrouvé avec un mataleón.

Julianna Peña est la nouvelle championne des poids coq en soumettant Amanda Nunes au deuxième tour: La bravoure a été récompensée. Après avoir mis Nunes au sol au premier tour, Peña s’est levé et a commencé à enchaîner les coups. Le Brésilien a commencé à recevoir, connecté, mais ce n’était pas mortel et la fatigue et la punition ont fait des ravages. Peña a tout accepté et a réussi à la maîtriser.

Geoff Neal a battu Santiago Ponzinibbio par décision partagée (30-27, 29-28 et 28-29): Des combats très rapprochés qui ont pu se jouer lors du dernier round, dans lequel Neal a réussi de meilleurs tirs et surtout ils étaient plus clairs de l’extérieur. Le procès a été défini par de petits détails et deux des juges ont vu Neal comme le gagnant.

Kai Kara France bat Cody Garbrandt par KO au premier tour: C’étaient deux puncheurs. Le premier à toucher fut la France. Garbrandt a montré son courage. Il a pratiquement tenu KO, a cherché un knockdown… mais quand il est revenu aux impacts avec la droite il l’a déconnecté.

Sean O’Malley a éliminé Raulian Paiva au premier tour: Paiva est sorti comme O’Malley. Cela pouvait le compliquer avec des mains lourdes, mais lorsque l’Américain a connecté la première main lourde, il n’y avait plus de combat. C’était un vrai coup de vent que tout s’arrête là.

Résultats préliminaires de la carte UFC 269

Josh Emmett a battu Dan Ige par décision unanime (29-28, 29-28 et 30-27).

Dominique Cruz il a été imposé par décision unanime (triple 29-28) à Pedro Munhoz.

Tai tuivasa il a gagné par KO au deuxième tour à Augusto Sakai.

Bruno Silva a éliminé Jordan Wright au premier tour.

Résultats préliminaires de la carte UFC 269

André Muniz il a maîtrisé Eryk Anders au premier tour.

Erin Whitefield défaite par décision unanime (triple 30-27) face à Miranda Maverick.

salle Ryan il a gagné par décision unanime (30-27, 30-27 et 29-27) sur Darrick Minner.

Tony Kelley a mis KO Randy Costa.

Priscila Cachoeira soumis à Gillian Robertson.

Voici comment nous vivons dans l’AS UFC 269 : Oliveira contre Poirier et Nunes contre Peña