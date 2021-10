Résultats et résumé du Fury – Wilder 3 : match de boxe pour le WBC World Heavyweight Championship

La deuxième partie du jeu des trônes des poids lourds a eu lieu à Las Vegas. Lorsqu’une Coupe du monde de cette catégorie est en jeu, personne n’est indifférent. Lisez la chronique de Fury vs Wilder 3.

Résultats Tyson Fury vs Deontay Wilder 3: poids lourd WBC

Résultats de la carte principale du Fury vs Wilder 3

Tyson Fury a éliminé Deontay Wilder au 11e tour pour conserver le titre WBC World Heavyweight Championship : Wilder s’est bien préparé à ce combat, il a réussi à jeter Fury au sol à deux reprises… mais l’Anglais s’est reconstruit et au passage des rounds il montrait sa plus haute qualité. Il a frappé plus fort et ce n’était qu’une question de temps avant que le KO n’arrive. A partir du sixième round, le combat n’avait qu’un seul camp.

Frank Sánchez a levé les ceintures des poids lourds WBO NABO et WBC Continetnal Americas en battant Efe Ajagba par décision unanime (97-92, 98-91 et 98-91) : Eddy Reynoso a élaboré le plan et Frank Sánchez l’a exécuté. Le Cubain a boxé à reculons et a attendu le compteur. Ainsi, Ajagba n’a jamais été à l’aise, il n’a pas non plus réduit les écarts et cela a permis à Sánchez d’opter pour la bagarre grâce à sa vitesse. Ajagba a frappé le tapis au cinquième tour. La première fois de sa carrière.

Robert Helenius a battu Adam Kownacki par TKO au sixième tour: Exposition d’Hélène, qui avait bien retenu la leçon de son premier combat. Il est sorti comme une tornade et cela lui a permis d’endommager Kownacki d’un seul œil. Puis il a gardé ses distances et a continué avec un travail constant. Le Polonais a tenté de résister, mais au sixième round, après un plus grand volume de coups (et parce que Kownacki avait un œil gauche très enflammé), il a arrêté le combat.

Jared Anderson gagné par TKO au deuxième tour face à Vladimir Tereshkin: Anderson continue de faire preuve de punch. Dès le début, il a pris des coups très durs. Tereshkin a résisté au premier tour, mais au second, après une main qui l’a blessé, il a été autorisé à enfermer. La punition d’Anderson était étendue et donc l’arbitre a arrêté le procès.

Résultats undercard de Fury vs Wilder 3

Edgar Berlanga il a remporté le WBO NABO des super-moyens en battant Marcelo Esteban Coceres par décision unanime (triple 96-93).

Robeisy Ramirez a remporté le titre NABF Junior poids plume en battant Orlando González par décision unanime (99-91, 99-91 et 97-93).

Vladimir Hernandez il a gagné, par décision partagée (96-94, 94-96 et 93-97) sur Julian Williams.

Viktor Vykhryst il a éliminé Mike Marshall au troisième tour.

Bruce Carrington il s’est imposé par décision (60-54) à César Cantu.

