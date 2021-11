Résultats et tableau des positions de la LVBP 2021 2022

Ce vendredi 26 novembre 2021, quatre matchs ont été joués correspondant à la cinquième journée de la sixième semaine de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP) puis nous vous montrons les résultats et le tableau des positions mis à jour.

Les Navegantes del Magallanes ont perdu leur séquence de 11 victoires consécutives avec les Cardinals, les Tigres ont ajouté leur cinquième victoire consécutive, les Caraïbes ont de nouveau battu les Sharks et les Braves ont battu les Leones del Caracas.

Résultats

guilas del Zulia 3 – 5 Tigres de Aragua (Stade José Pérez Colmenares)

Lanceur gagnant : Francisco Carrillo

Lanceur perdant : César Jiménez

Partie sauvée : Henry Alberto Rodríguez

Cardenales de Lara 9 – 4 Navegantes del Magallanes (Stade José Bernardo Pérez)

Lanceur gagnant : Maximiliano Castillo

Lanceur perdant : Gabriel Moya

Requins de La Guaira 5 – 6 Caribes de Anzoátegui (Stade Alfonso « Chico » Carrasquel)

Lanceur gagnant : Rafael Pineda

Lanceur perdant : Ryan Flores

Partie sauvegardée : Lester Oliveros

Bravos de Margarita 6 – 5 Leones del Caracas (stade universitaire)

Lanceur gagnant : Ivan Hernández

Lanceur perdant : Jesús Zambrano

Partie sauvegardée : Melvi Acosta

Classement LVBP 2021-2022

Navegantes del Magallanes (19-8) – AVG .704 Bravos de Margarita (16-11) – AVG .593 – DIF 3 Cardenales de Lara (15-12) AVG .556 – DIF 4 Tigres de Aragua (15-13) – AVG .536 – DIF 4.5 Leones del Caracas (13-15) – AVG .464 – DIF 6.5 Caribes de Anzoátegui (11-16) – AVG .407 – DIF 8 Requins de La Guaira (11-17) – AVG .393 – DIF 8.5 guilas del Zulia (10-18) – AVG .357 – DIF 9.5

Jeux du samedi 27 novembre

Tigres de Aragua vs Tiburones de La Guaira Leones del Caracas vs Cardenales de Lara Águilas del Zulia vs Navegantes del Magallanes Bravos de Margarita vs Caribes de Anzoátegui

Photo gracieuseté de @CardenalesDice