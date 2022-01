Résultats et tableau des positions du Round Robin de la LVBP

Ce jeudi 6 janvier 2022 se sont joués deux matchs correspondant à la Tournoi à la ronde c’est de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP) puis nous vous montrons le résultats et le tableau de postes mis à jour.

La première rencontre a mesuré les Cardenales de Lara et Navegantes del Magallanes, ce qui a été une victoire pour le casting du crépuscule, qui a de nouveau augmenté le score et l’a appliqué aux obstructions dans la ville de Valence, car ils ont fait du mal au releveur Bruce. Rondón et a remporté sa cinquième victoire lors du Round Robin 2021-2022 du LVBP.

D’un autre côté, Caribes de Anzoátegui a balayé les Leones del Caracas avec quelques victoires et est désormais seul à la première place du classement des séries éliminatoires.

Navegantes del Magallanes 5-7 Cardenales de Lara (Stade José Bernardo Pérez à Valence)

Lanceur gagnant : Vicente Campos

Lanceur perdant : Bruce Rondón

Caribes de Anzoátegui 3-2 Lions de Caracas (Stade Alfonso « Chico » Carrasquel à Puerto La Cruz)

Lanceur gagnant : Mayckol Guaipe

Lanceur perdant : Aliangel López

Partie sauvegardée : ngel Guillén

Tableau des positions du Round Robin LVBP 2021-2022

Caribes de Anzoátegui (6-2) – AVG .750 Navegantes del Magallanes (5-3) – AVG .625 – DIF 1 Cardenales de Lara (5-3) – AVG .625 – DIF 1 Tigres de Aragua (3-5) – AVG .375-DIF 3 Leones del Caracas (1-7) – AVG .125 DIF 5

Jeux à venir (vendredi 7 janvier)

Lions de Caracas Vs. Navegantes del Magallanes (Valence) Caribes de Anzoátegui Vs. Tigres de Aragua (Maracay)

