Résultats et temps forts de la NBA : les matchs d’aujourd’hui, le 18 décembre

SACRAMENTO KINGS 105 – MEMPHIS GRIZZLIES 124

L’attraction du troisième quart valait la peine de rendre la distance avec laquelle les Grizzlies pouvaient clôturer le match haut contre les Kings. Dans l’équipe locale, une nouveauté sans doute historique : Neemias Queta, le premier Portugais à jouer en NBA. Cela n’a pas suffi pour battre Memphis, qui attend déjà le retour de Ja Morant. Celui qui est entré à l’infirmerie pour ce match était l’Espagnol Santi Aldama, avec une gêne musculaire dans un mollet. Desmond Bane (24) continue de tirer la charrette.

PÉLICANS DE LA NOUVELLE ORLÉANS 116 – MILWAUKEE BUCKS 112

Même les 40 points de Jrue Holiday n’empêchent pas le désastre : chute à la Nouvelle-Orléans. Le champion a perdu ce match sans sa star principale, Giannis, et d’autres comme Portis. Hart a raté le tir pour éviter les prolongations et en prolongation, c’était l’heure de la peine de Jones et Graham, cette fois sur des lancers francs. Willy, dix minutes de jeu.

BOSTON CELTICS 107 – GOLDEN STATE WARRIORS 111

Les Golden State Warriors ont remporté une victoire très serrée du TD Garden, un autre champ extérieur dans lequel Stephen Curry (30) a excellé. Les Celtics ont tenté de gagner dans la dernière minute, passant à deux après un rebond et un triple de Marcus Smart avec quatre secondes à jouer. La main de Lee n’a pas tremblé pour fermer la nuit. Troisième suivi des Californiens, qui savent déjà qu’ils devront attendre Klay Thompson jusqu’en janvier.

ATLANTA HAWKS 115 – DENVER NUGGETS 133

Jeu très sérieux pour les Nuggets au domicile d’une des équipes les plus talentueuses de l’Est. Hyland menait avec 24 points, bien que Morris, Jokic et Green aient tous eu des performances très réussies. Campazzo continue avec des minutes malgré la récupération des autres bases. Denver reprend son souffle dans un autre coup majeur du coronavirus pour le tournoi.

ORLANDO MAGIC 105 – MIAMI HEAT 115

Strus (32 ans) et Vincent (27 ans), deux secondaires qui ne cessent de surprendre en l’absence du principal, ont été les meilleurs du Heat dans le derby de Floride. Il s’agit de la quatrième victoire en cinq matchs pour Spoelstra, qui grimpe des positions.

UTAH JAZZ 126 – ÉPERONS SAN ANTONIO 128

Utah avait le match entre ses mains, mais Mitchell, auteur de 27 points en tant que meilleur marqueur, a raté trois fois pour s’imposer. Walker, avec un panier en jeu, et Murray, avec un lancer franc, ont donné une avance de deux aux Spurs et le Jazz n’a pas répondu.

BLAZERS PORTLAND TRAIL 126 – CHARLOTTE HORNETS 115

Portland enclenche une mauvaise séquence de sept défaites consécutives assaisonnée de problèmes de franchise internes. Lillard retrouve son ton. Lire la chronique.

MINNESOTA TIMBERWOLVES 110 – LOS ANGELES LAKERS 92

Ces matchs sur route font à nouveau ressortir le pire des Lakers. Cette fois, avec une blessure inquiétante : Davis, accroché à son genou. Lire la chronique.