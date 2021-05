Résultats et temps forts du match NBA: aujourd’hui 11 mai

SAN ANTONIO SPURS 146 – BUCKS MILWAUKEE 125

Frappez sur la table des Spurs quand ils en avaient le plus besoin. Et aussi profité de l’autre résultat de la nuit qui était proche d’eux. Les Bucks ont été désarmés avant la pause avec presque tous leurs habitués en très bon nombre: 23 pour DeRozan, 21 pour Murray, 20 pour Mills et Johnson, 19 pour Walker et Gay. Les visiteurs, même avec un Giannis impliqué, étaient débordés. Les Texans sont sur le point de décrocher la 10e place et continuent de chasser le titre.

MEMPHIS GRIZZLIES 115 – PÉLICANS DE LA NOUVELLE-ORLÉANS 110

Défaite catastrophique pour les pélicans, qui disent au revoir à de nombreuses options pour arracher leur place aux Spurs. Ils sont tombés à Memphis, que leur combat pour le huitième avec les Warriors. Un Morant plus terne que la normale n’était pas un obstacle pour Brooks, Valanciunas ou d’autres coéquipiers à conduire les hommes de Taylor Jenkins.

BLAZERS PORTLAND TRAIL 140 – FUSÉES HOUSTON 129

Les Blazers ont battu le record de points dans un premier quart-temps, 50, et ont profité de la tranquillité pour clôturer le match contre les Blazers, ce qui ne fait que les renforcer dans la position de pouvoir qu’ils détiennent à l’Ouest. Damian Lillard, avec 34 points, le meilleur.

CLEVELAND CAVALIERS 102 – INDIANA PACERS 111

Cette victoire des Pacers les guérit. Il laisse les Raptors à l’écart et seuls les Bulls, qui l’ont aussi cru, ont des options pour entrer dans le top dix. Double-double de vingt pour Sabonis et grand jeu de Martin.

ATLANTA HAWKS 125 – WASHINGTON WIZARDS 124

Russell Westbrook a dépassé la marque d’Oscar Robertson, 181 ans, et est devenu le joueur avec le plus de matchs triple-double de l’histoire. Lisez la chronique.

GUERRIERS D’ÉTAT D’OR 119 – UTAH JAZZ 116

Les 36 points de la star des Warriors consolident son équipe en huitième position et rapprochent le duel tant attendu avec LeBron James. Lisez la chronique.