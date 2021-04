Résultats et temps forts du match NBA: aujourd’hui 25 avril

UTAH JAZZ 96 – MINNESOTA TIMBERWOLVES 101

Surprise à Salt Lake City. La meilleure équipe de la NBA est tombée dans l’une des pires. Les loups ont remporté une victoire au mérite à partir de là. Et sans coupures dans le Jazz, qui n’a eu que l’importante perte de Mitchell. Les locaux sont restés trois minutes et demie sans marquer et ont laissé la victoire sur un plateau pour le rival. 23 d’Edwards et Russell, 24 de Towns et pire la performance des deux Espagnols: 2 de Rubio, 4 de Hernangómez. Les Suns salivent avec cette défaite de leur rival pour la tête de l’Occident.

NOUVELLE-ORLÉANS PELICANS 108 – SAN ANTONIO SPURS 110

Avec un nul à deux ans et demi pour finir, les Pélicans ont donné des ailes à DeMar DeRozan, qui a condamné la victoire de son équipe en Louisiane. L’attaquant a terminé avec 32 points, 7 rebonds et 8 passes décisives. Ball et Ingram ont bien soutenu Zion Williamson, mais ils l’ont raté à la fin. Les Spurs obtiennent le quatrième en cinq matchs et mettent leur solde en positif.

MILWAUKEE BUCKS 132 – PHILADELPHIE 76ERS 94

Encore une victoire des Bucks contre les Sixers, qui lâchent prise. Outre Harris et Simmons, Embiid non plus. Le Grec Giannis Antetokounmpo a marqué 24 points en 24 minutes et a pu se reposer. Ceux de Philly donnent leur bras à tordre et laissent la première position de l’Est déjà dégagée pour les Nets, qui doivent désormais la défendre avec les problèmes physiques de James Harden et Kevin Durant.

MIAMI HEAT 106 – CHICAGO BULLS 101

Victoire de justesse pour les Heat, qui ne donnent toujours pas le niveau attendu. White (31 ans) a pressé en l’absence de LaVine, mais le meilleur casting de l’équipe rivale leur a valu la défaite. Nunn condamné à deux lancers francs. La chaleur grandit petit à petit et les taureaux se disent au revoir.

INDIANA PACERS 115 – PISTONS DETROIT 109

Brogdon, 26 ans, et LeVert, 25 ans, ont mené les Pacers, qui continuent de se battre pour ne pas rater le train des séries éliminatoires. Les habitants se sont remis du revers avant la pause. Sa deuxième victoire consécutive.

NEW YORK KNICKS 120 – TORONTO RAPTORS 103

Neuvième victoire consécutive pour l’équipe Big Apple, ce qui ne s’est pas produit depuis 2013. Randle repart et Barrett brise les Raptors. Lisez la chronique.

DALLAS MAVERICKS 108 – LACS DE LOS ANGELES 93

Les Lakers avaient l’avantage, mais ils se sont effondrés. Doncic a fourni ce qui était nécessaire. Powell brillait et Porzingis n’était pas là. Le retour de Gasol sur la piste. Lisez la chronique.

DENVER NUGGETS 129 – FUSÉES HOUSTON 116

Jeu facile pour Denver: Jokic a réussi à répartir la responsabilité, Dozier a bien marqué, Porter a mené le tableau des buteurs et Campazzo a établi un record. Lisez la chronique.