Résultats et temps forts du match NBA: aujourd’hui 27 avril

Detroit Pistons 100 – Atlanta Hawks 86

Jerami Grant et Frank Jackson ont chacun marqué 18 points pour battre les Hawks d’Atlanta qui sont toujours aux prises avec les pertes. Trae Young (cheville gauche), De’Andre Hunter (genou droit), Cam Reddish (Achille droit), Tony Snell (cheville droite) et Lou Williams (maladie) n’ont pas joué. Une longue liste à laquelle s’est joint pendant le match Brandon Goodwin, qui a dû se retirer après une mauvaise chute. La bonne nouvelle, les débuts de Kris Dunn après sa convalescence à la cheville droite. Bogdan Bogdanovic était le meilleur buteur d’Atlanta avec 17 points. Huerter en a ajouté 15 et John Collins en a contribué 14. Clint Capela avait 12 points et 15 rebonds.

Sixers 121 – Tonnerre d’Oklahoma City 90

Les Sixers ont battu le Thunder avec 21 points de Joel Embiid et 12 de Ben Simmons, qui est revenu sur le terrain après avoir raté les quatre derniers matchs. Sans lui, l’équilibre était catastrophique pour son équipe: 0-4 et au revoir à la première place de la Conférence Est. L’Oklahoma, pour sa part, poursuit sa lente voie vers l’enfer et compte déjà 14 défaites d’affilée. Un de plus et ils battront le record de la franchise.

Washington Wizards 143 – Éperons de San Antonio 146

San Antonio a cassé la séquence de huit victoires consécutives de Washington en prolongation. Et il l’a fait main dans la main avec un grand DeMar DeRozan: 37 points et 10 passes décisives. Dans la capitale, Bradley Beal a de nouveau brillé avec 45 buts … même si le gardien a raté le triple qui aurait mené le duel en prolongation. Russell Westbrook, quant à lui, poursuit sa poursuite d’Oscar Robertson: avec ses 22 points, 13 rebonds et 14 passes, le meneur des Wizards a atteint son 29e triple-double de la saison (15e lors des 18 derniers matchs) pour un total de 175 à son carrière, juste six derrière la légende de la NBA. Presque rien.

New York Knicks 110 – Phoenix Suns 118

Neuf. C’est là que la séquence de victoires consécutives des Knicks s’est terminée, la plus longue depuis 13 ans d’affilée lors de la saison 2012-13. Une finale qui a mené les Suns, blessés par la défaite du match précédent contre les Brooklyn Nets et avec un Devin Booker déchaîné: 33 points. Chris Paul (20) et Miles Bridges (21) l’ont escorté à la perfection contre un adversaire qui a donné la guerre dès la première minute avec Derrick Rose en état de grâce avec 22 points, 6 rebonds et 6 passes. Julius Randle, 18 ans.

Raptors de Toronto 112 – Cavaliers de Cleveland 96

Les Raptors de Toronto ont battu les Clevenad Cavaliers de la défense et sans trop de difficulté. Paskal Siakam a tiré jusqu’à 25 points, tandis que OG Anunoby en a fait 20. Cette victoire maintient ses espoirs d’atteindre le play-in de la Conférence Est. Alors que les Cavaliers continuent sans beaucoup d’illusions déjà cette saison … et avec des joueurs déconnectés comme Kevin Love, qui est allé à rien dans une remise en jeu et a terminé avec un panier pour son rival. «Il s’est excusé et nous avons continué. Ce n’était pas une crise de colère, juste une erreur de jugement », l’a défendu Bickerstaff, son entraîneur.

Miami Heat 102 – Chicago Bulls 110

Chicago a remporté une victoire très intéressante à Miami. Et aussi très important de se rapprocher un peu plus du jeu: les Bulls ne sont qu’un match derrière les Washington Wizards, la limite en dessous. Ils l’ont obtenu grâce à leurs deux tours: entre Vucevic et Theiss, ils marquent 57 des 110 points de Chicago. Les 33 points de Jimmy Butler n’ont pas permis à Spoelstra de remporter sa 600e victoire en NBA.

Orlando Magic 103 – Los Angeles Lakers 114

Los Angeles Lakers gagne à Orlando avec la meilleure performance de Davis après son retour. LeBron est toujours absent et a déjà 19 matchs sans jouer. Lisez la chronique ici.

Minnesota Timberwolves 105 – Utah Jazz 104

L’avant-dernière équipe de la Conférence Ouest a remporté à nouveau, deux jours plus tard, la première. Mauvaise défense de Rudy Gobert dans l’action finale. Lisez la chronique ici.

Denver Nuggets 120 – Memphis Grizzlies 96

La franchise du Colorado est de six sur sept depuis que le meneur a été blessé. L’Argentin, 7 passes décisives contre Memphis. La chronique ici.

Sacramento Kings 113 – Dallas Mavericks 106

Dallas tombe en Californie après deux victoires contre les Lakers de Los Angeles. Le garde slovène termine avec 24 points, 8 passes et 7 rebonds. Lisez la chronique ici.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans 120 – Los Angeles Clippers 103

Les Clippers sont venus sur une séquence chaude, mais sont tombés aux mains des Pélicans sur leurs dernières chances. Une œuvre chorale des locaux. Lisez la Chronique ici.