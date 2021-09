Résultats Extreme Rules 2021: mises à jour en direct, carte de match et surprises

Les choses semblent devenir extrêmes ce soir, alors que le PPV Extreme Rules de la WWE arrive chez vous. L’épisode de cette année se déroule à la Nationwide Arena de Columbus, Ohio. Alors que le PPV est diffusé sur Peacock, vous pouvez consulter nos résultats en direct pour tous les matchs lors de la diffusion de l’événement ci-dessous.

Extreme Rules pourrait marquer le jour où la Bloodline perd tous ses titres. Les Usos affronteront The Street Profits pour le championnat par équipe de Smackdown et Roman Reigns affrontera “The Demon” Finn Bálor pour le championnat universel. Cela pourrait-il signifier la fin de Reigns étant “la tête de table?” Extreme Rules marquera également le match revanche entre Becky Lynch et Bianca Belair pour le championnat féminin de Smackdown. À Summerslam, Lynch a fait son retour surprise à la WWE et a écrasé Belair pour le titre après un coup bas. Espérons que ce match revanche offre un peu plus au public, car ces deux femmes sont des lutteuses exceptionnelles.

Si vous cherchez à vous amuser pour Extreme Rules, vous devrez vous abonner à Peacock – ou à WWE Network si vous habitez en dehors des États-Unis. Il existe un niveau gratuit pour Peacock; Cependant, vous devrez vous abonner à Peacock Premium (5 $ par mois) ou à Peacock Premium Plus (10 $ par mois) pour pouvoir diffuser en direct le PPV. La différence entre les deux est que Premium Plus n’est pas financé par la publicité. Cependant, les deux niveaux de Peacock jouent le même flux de règles extrêmes de la WWE.

Carte de match WWE Extreme Rules 2021 :

Charlotte Flair (c) contre Alexa Bliss (Raw Women’s Championship)Damian Priest (c) contre Sheamus contre Jeff Hardy (United States Championship)Becky Lynch (c) contre Bianca Belair (Smackdown Women’s Championship)Les Usos (c) contre The Street Profits (Championnat Smackdown Tag Team)Roman Reigns contre “The Demon” Finn Bálor (Règles extrêmes pour le championnat universel)Liv Morgan contre Carmella

Il y a beaucoup de championnats en jeu pendant la soirée et des conditions extrêmes. Cela inclut Roman Reigns affrontant The Demon dans un match de règles extrêmes. Tout se passe pendant ce combat, et Reigns aura besoin d’aide, car le personnage du démon de Finn Bálor peut être assez bête à gérer. C’est l’un des nombreux matchs très attendus de la soirée.

Si vous attendez le début d’Extreme Rules, vous pouvez passer le temps en écoutant le dernier épisode du dernier épisode du podcast de lutte de GameSpot, Wrestle Buddies. Cette semaine, Mat Elfring et Chris E. Hayner pronostiquent tous les matchs pour Extreme Rules. Le duo est rejoint par leur robot IA sophistiqué PredictionBot 3000, qui ne se tromperait jamais. Découvrez l’épisode ci-dessus.

Ci-dessous, vous trouverez les mises à jour et les résultats en direct pour Extreme Rules lors de sa diffusion sur Peacock. De plus, il y aura également des notes pour tous les matchs.

Spectacle de lancement

L’émission de lancement commence à 19 h HE / 16 h HP et sera diffusée sur Peacock, Twitter et YouTube. Ou regardez-le ci-dessous quand il sera diffusé.

Les notes du pré-show ou les changements dans la carte de match seront notés ici.