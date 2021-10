Résultats JEE Advanced 2021 : IIT Kharagpur publie une carte de pointage, une clé de réponse finale ; voici où vérifier

Les candidats qualifiés JEE Advanced 2021 seront admis aux IIT

L’Institut indien de technologie de Kharagpur a publié aujourd’hui le 15 octobre les résultats du Joint Entrance Advanced (JEE Advanced) pour l’admission aux IIT, NIT et autres grandes écoles d’ingénieurs. Les résultats sont disponibles sur le site officiel jeeadv.ac.in.

IIT Kharagpur publiera également la liste des toppers, les réponses finales et d’autres informations relatives aux admissions. Les examens ont eu lieu dans toute l’Inde le 3 octobre. Les candidats peuvent obtenir le résultat en utilisant le numéro de liste d’examen, le numéro d’enregistrement et la date de naissance.

Les candidats qualifiés JEE (Avancé) 2021 peuvent s’inscrire à l’AAT pour être admis aux cours B.Arch à partir d’aujourd’hui, du 15 octobre au 16 octobre et peuvent remplir leurs choix sur le site Web de JoSAA pour un conseil centralisé, à partir du 16 octobre. La Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) a publié des directives pour les admissions dans 114 instituts pour l’année universitaire 2021-2022. Parmi les instituts se trouvent 23 IIT, 31 NIT, IIEST Shibpur, 26 IIIT et 29 autres instituts techniques financés par le gouvernement (Other-GFTI).

En plus du résultat avancé JEE, le corrigé final de l’examen, sur la base duquel le résultat a été préparé, a été publié. Les candidats peuvent obtenir les réponses définitives sur jeeadv.ac.in.

Le nombre de candidats se présentant à l’entrée à l’IIT JEE Advanced a baissé de 6 pour cent par rapport à l’année dernière. Sur 2,5 lakh candidats éligibles pour passer l’examen, 1 51 207 se sont inscrits au JEE Advanced 2021.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.