Résultats MBOSE 2021 Date et heure : Les résultats HSSLC Arts et SSLC seront bientôt publiés ; vérifier la date, les horaires ici

Consultez MBOSE Class 12th Arts et 10th Result 2021 en ligne sur megresults.nic.in Consultez MBOSE Class 12th Arts et 10th Result 2021 en ligne sur megresults.nic.in (Photo: IE)

MBOSE HSSLC Arts, Résultats SSLC 2021 Date : Conseil de l’éducation scolaire de Meghalaya, résultat MBOSE 2021 La date des examens HSSLC Arts et SSLC a été annoncée aujourd’hui. Les résultats de la classe 12 arts et de la classe 10 seront publiés le 5 août 2021 à 10h et 11h respectivement. Les candidats/étudiants peuvent consulter leurs résultats sur le site officiel de MBOSE, megresults.nic.in.

Conformément à l’avis publié par le conseil d’État pour la date du résultat MBOSE 2021, le livret physique de l’examen restera interrompu, mais une forme numérique du livret peut facilement être téléchargée par les étudiants à partir du site officiel de MBOSE. Les résultats, cette année, ne seraient affichés ni dans le bureau MBOSE ni dans les centres d’examen en raison de la pandémie de COVID 19 en cours.

La date des résultats du MBOSE Result 2021 ayant été annoncée, les étudiants doivent conserver leur numéro de matricule et les autres informations requises à portée de main. Quelque 60 000 étudiants se sont présentés aux examens du HSSLC ainsi que du SSLC cette année malgré la pandémie. L’examen s’est déroulé du 16 avril 2021 au 12 mai 2021. Les examens MBOSE ont toutefois été effectués en gardant à l’esprit les protocoles COVID 19. Pour plus d’informations sur les examens, vous pouvez visiter megresults.nic.in ou mbose.in.

Il est également conseillé aux étudiants de vérifier régulièrement sa page / son site Web officiel pour plus de mises à jour sur la date du résultat MBOSE 2021. La feuille de notes originale du résultat MBOSE 2021 serait émise par les écoles à tout moment maintenant.

