Résultats pour aujourd’hui, samedi 13 mars 2021

Le numéro attribué dans le ONCE Sueldazo le samedi 13 mars 2021 a été 22388, série 032. Vous pouvez vérifier tous les résultats sur le site 20minutos.es.

Récompenses supplémentaires

Numéro: 15369, série 002.

Numéro: 23550, série 042.

Numéro: 32825, série 048.

Numéro: 61093, série 029.

Le ONCE Sueldazo

Le coupon ONCE offre, fins de semaine, un prix principal aux cinq figurines et séries de 300 000 euros, plus 5 000 euros par mois pendant 20 années consécutives à un seul coupon du numéro et de la série attribué lors du premier tirage au sort.

De plus, il offre prix de 2000 euros par mois pendant dix années consécutives, aux quatre coupons des numéros et séries attribués dans l’une des extractions de la deuxième à la cinquième. Aussi 54 prix de 20 000 euros aux cinq chiffres du nombre décerné lors de la première extraction. Et des prix de 400, 200, 30, quatre et deux euros.

Dans la Section Loteries de 20minutos.es vous pouvez vérifier les numéros gagnants dans les loteries tout au long de la semaine.