Résultats pour aujourd’hui, vendredi 19 mars 2021

Le numéro attribué au ONCE Cuponazo le vendredi 19 mars 2021 est le 02790 , série 007. Vous pouvez vérifier tous les résultats sur le site 20minutos.es.

Les prix supplémentaires sont:

12991 série 025

28 000 Série 080

41382 série 010

70439 de la série 132

76470 Série 102

93473 Série 073

Le Coupon ONCE propose tous les vendredis, pour trois euros, un prix aux cinq chiffres plus des séries de 9 millions d’euros, et six seconds prix de 100 000 euros à autant d’extractions, également avec des séries. Si vous optez pour le Coupon XXL, pour cinq euros, le prix monte respectivement à 15 millions et 200 000 euros.

De plus, 134 lots de 25 000 euros peuvent être gagnés aux 5 chiffres du premier prix, qui passe à 40 000 euros au coupon en option XXL. Le tirage offre encore 800 000 prix mineurs supplémentaires aux 4, 3 ou 2 derniers chiffres des 6 tirages de la deuxième catégorie.

UNE FOIS les coupons sont commercialisés par le 20 000 agents de vente.

Dans la Section Loteries de 20minutos.es vous pouvez vérifier les numéros gagnants dans les loteries tout au long de la semaine.