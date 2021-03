Résultats pour aujourd’hui, vendredi 19 mars 2021

La combinaison gagnante de l’EuroMillions ce vendredi 19 mars 2021 est la 3-9-35-43-44. Les étoiles sont 1 Oui dix. Vous pouvez vérifier tous les résultats sur le site 20minutos.es.

Le prix de chaque billet en Espagne est 2,5 euros et 5 numéros entre 1 et 50 doivent être marqués, en plus de deux étoiles entre les numéros 1 et 11. Le jackpot va au gagnant de tous les numéros, bien qu’il y ait 12 autres catégories qui reçoivent également un prix.

Le premier tirage de l’EuroMillions Il s’est tenu en février 2004 à Paris et les citoyens espagnols, suisses, français, irlandais, britanniques, portugais, autrichiens, belges et luxembourgeois peuvent y participer.

