Résultats POWERBALL : Numéros gagnants – 27 octobre

. Résultats de la journée.

Le Powerball de ce 27 octobre 2021, est passé à une valeur de 102 millions de dollars. Les numéros gagnants sont :

06-03-26-35-51

Powerball : 17

Comment jouer au Powerball ?

Pour gagner le 102 millions les dollars doivent faire correspondre les cinq boules blanches (dans n’importe quel ordre) avec vos numéros et la boule rouge Powerball.

A l’autre extrême, si une seule boule blanche ou deux boules blanches correspondent et que le Powerball ne correspond pas, vous ne gagnez rien. Tu devras aller travailler demain.

Mais il y a d’autres façons de gagner :

Si cinq boules blanches correspondent, dans n’importe quel ordre, mais pas le Powerball, alors vous obtiendrez 1 million de dollars. Les chances de cela sont un peu plus de 1 sur 11,6 millions. Si vous faites correspondre quatre des cinq boules blanches et le Powerball, vous gagnerez 50 000 $. Les chances de cela sont un peu plus de 1 sur 913 000. Les bénéfices chutent considérablement après cela. Vous avez deux façons de gagner 100$ : vous devez faire correspondre quatre des cinq boules blanches ou les trois boules blanches et le Powerball. Ensuite, vous avez la chance de gagner 7 $. Vous gagnez 7$ si vous faites correspondre trois des cinq boules blanches ou si vous faites correspondre deux boules blanches et le Powerball. Pour 4 $, cela peut être utilisé pour acheter deux autres billets Powerball si vous le souhaitez. Vous obtiendrez ceci si une bille blanche et le Powerball correspondent OU si seulement le Powerball correspond.

Voici une liste état par état où vous pouvez acheter des billets pour jouer au Powerball

Les billets Powerball sont vendus partout où les billets Mega Millions sont vendus, vous pouvez donc utiliser la carte Mega Millions ici pour savoir exactement où les billets sont vendus dans votre état. Ou faites défiler la liste ci-dessous et trouvez le lien qui vous mènera directement à l’endroit où vous pouvez rechercher un emplacement près de chez vous, par état.

Le powerball est joué dans 44 États, à Washington DC, à Porto Rico et aux îles Vierges américaines.

Alabama: Le Powerball ne se joue pas ici.

Alaska: Powerball n’est pas à vendre ici.

Arizona: trouver un détaillant ici.

Arkansas: voir où jouer ou trouver un distributeur de billets ici.

Californie: La Californie compte plus de 23 000 emplacements. Trouvez ici celui le plus proche de chez vous ou recherchez les revendeurs les plus chanceux près de chez vous.

Colorado: vérifiez la chance de votre revendeur local ici.

Connecticut: Trouvez un revendeur ici. Recherchez par nom de magasin, ville, comté ou code postal.

Delaware: Allez ici pour voir où acheter un billet à proximité et voir une carte.

Floride: entrez votre code postal ici pour trouver où les billets sont vendus près de chez vous.

Géorgie: Évitez le magasin de détail et achetez en ligne sur le site officiel de la loterie Georgia ici.

Hawaii: Powerball n’est pas à vendre ici.

Idaho: trouver un revendeur ici.

Illinois: Évitez les files d’attente et achetez en ligne sur le site Web de l’Illinois ici.

Indiana: Voir une carte et une liste ici.

Iowa: La plupart des dépanneurs et des stations-service vous permettront de jouer, mais appelez d’abord pour confirmer. Trouvez un revendeur ici.

Kansas: trouver un revendeur ici.

Kentucky: Évitez les files d’attente et achetez en ligne ici.

Louisiane: Voici où jouer.

Maine: entrez votre code postal ou votre ville / ville pour trouver un emplacement près de chez vous ici.

Maryland: trouvez un détaillant à l’aide de la carte ou en recherchant ZIP ici.

Massachusetts: Allez ici pour voir où jouer près de chez vous, les agents et les emplacements KENO

Michigan: Gagnez du temps et achetez en ligne. Faites défiler jusqu’à Powerball et cliquez sur « Acheter maintenant ».

Minnesota: trouver un revendeur ici.

Mississippi: Le Powerball ne se joue pas ici.

Missouri: cherchez des détaillants ici.

Montagne: Cherchez des dépanneurs, des supermarchés ou des stations-service près de chez vous, mais appelez d’abord si vous êtes en retard.

Nebraska: Trouvez un revendeur par code postal ou ville ici.

Nevada: Le Powerball n’est pas joué dans cet état.

New Hampshire: évitez les files d’attente et magasinez en ligne sur la page principale ici. Un achat minimum de 5$ est requis, ce qui pourrait être deux billets et un Power Play.

Nouveau pull: trouver un revendeur et voir une carte ici. Recherchez par code postal ou par ville dans un rayon de 5 miles.

Nouveau Mexique: essayez Play at the Pump pour le choix le plus simple.

New York: voir une carte ou trouver un revendeur par ville ou code postal ici.

Caroline du Nord: trouvez des emplacements près de chez vous par code postal ou par comté ici.

Dakota du nord: trouver un revendeur ici. Ou obtenez un Pick & amp; Cliquez sur s’abonner pour jouer en ligne.

Ohio: trouvez ici un revendeur près de chez vous. Il y en a plus de 9 000 dans l’Ohio, dont 1 400 emplacements de moniteurs KENO.

Oklahoma: De nombreuses stations-service et dépanneurs vendront des billets, mais appelez d’abord.

Oregon: Pour trouver un détaillant, cliquez ici, puis cliquez sur « Trouver un distributeur ».

Pennsylvanie: consultez une carte et trouvez des emplacements dans un rayon d’un mile par adresse, ville ou code postal ici.

Rhode Island: Trouvez un détaillant sur la page d’accueil en utilisant la case verte « Trouver un détaillant » et en entrant votre code postal ou votre ville.

Caroline du Sud: trouver un revendeur ici.

Dakota du Sud: cherchez des stations-service ou des dépanneurs, mais appelez d’abord si vous êtes proche de la date limite.

Tennessee: Consultez la liste complète des endroits où jouer ici ou entrez votre code postal en haut.

Texas: Trouvez un revendeur par code postal ici.

Îles Vierges américaines: voir une liste de magasins de détail ici. Ils comprennent les magasins K-Mart, les magasins MoneyGram, le bureau de poste de Richmond, la Banque Scotia, les supermarchés Pueblo, etc.

Utah: Le Powerball ne se joue pas ici.

Vermont: Affichez une carte des emplacements, une liste ou trouvez l’agent ou la WinStation le plus proche de chez vous par ville ou code postal ici.

Virginie: Vous pouvez vous inscrire et jouer en ligne ici. Le dépôt minimum est de 20 $. Vous pouvez également trouver un endroit qui vend des loteries avec votre code postal ici.

Washington: Trouvez une épicerie, un dépanneur ou une station-service près de chez vous, mais appelez d’abord si vous êtes en retard.

Washington DC: Visitez simplement la page d’accueil ici et cliquez sur « Où jouer » dans le menu en haut de la page.

W.V : Entrez ici votre code postal ou votre ville pour trouver un revendeur près de chez vous.

Wisconsin: Trouvez une liste de magasins de détail par ville ou code postal ici.

Wyoming: Trouvez un revendeur ici.