résultats, résumé et vainqueur de l’étape 13

27/08/2021

Le à 17:48 CEST

La treizième étape de La Vuelta, un parcours de 203 km entre les villes de Belmez et Villanueva de la Serena, s’est résolue dans un sprint réduit, dans lequel le coureur français Florien Sénéchal Il remporte la victoire devant l’Italien Matteo Trentin.

C’était une étape où le rôle principal était pris par un groupe d’échappés composé de Diego Rubio, Luis Ángel Maté et lvaro Cuadros, mais la poussée du peloton a fini par être décisive pour mettre fin à leur aventure à un peu plus de 27 km. pour la fin. Dans la dernière partie de l’étape, alors qu’il semblait qu’un sprint massif allait être atteint, le groupe a été coupé après la crevaison de Jakobsen et la victoire est revenue à un Florien Senechal qui a affronté Matteo Trentin.

Dans l’ensemble, il n’y a eu aucun changement et le norvégien étrange chrétien eiking a pu garder le maillot rouge. Il a 58 secondes d’avance sur Guillaume Martin et 1 ’56” environ Primoz Roglic, en plus de 2 ’31 ” sur le premier espagnol, Enric Mas.

CLASSEMENT ÉTAPE 13

1 Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) 4h58’23”

2. Matteo Trentin (UAE Team Emirates) mt

3. Alberto Dainese (Team DSM) à 00:02″

Quatre. Luka Mezgec (Team BikeExchange) à 00:03″

5. Stan Dewulf (Equipe AG2R-Citroën) mt

CLASSEMENT GENERAL TOUR 2021

1 Odd Christian Eiking – IWG 50:31:52 “

2 Guillaume Martin – COF à 00:58

3 Primoz Roglic – TJV au +01 : 56

4 Enric Mas – MOV au +02 : 31

5 Miguel Angel López – MOV à +03: 28